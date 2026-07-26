Feci olay, Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta işçi olarak görev yapan 41 yaşındaki Cihan Pınar, çalışma yaptığı sırada binanın dış cephesinden kopan beton parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Şiddetli darbenin etkisiyle yere yığılan işçiyi gören mesai arkadaşları büyük panik yaşadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Pınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından talihsiz işçinin cenazesi önce hastane morguna kaldırıldı. Daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri ve ilgili kurumlar, iş kazasının meydana geliş nedenini ve olası ihmal olup olmadığını belirlemek amacıyla inceleme başlattı. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin detayların da soruşturma kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.

Yaşanan acı olay, şantiyede çalışan işçiler arasında büyük üzüntüye neden olurken, Cihan Pınar'ın yakınları ölüm haberiyle yasa boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.