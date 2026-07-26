Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Bu bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edilirken, yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Özellikle Orta Karadeniz'de (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

9 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağış beklentisi nedeniyle Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Kastamonu ve Tokat için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sel ve yıldırım riskine dikkat

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca ulaşımda aksamalara karşı da vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji, özellikle sarı kod verilen illerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.