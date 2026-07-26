Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6396 Sokak'ta bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, villanın bahçesindeki kameriyede Mustafa Eriş ile biri kadın olmak üzere toplam 6 kişi bir araya gelerek alkol almaya başladı.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle masada bulunan G.U. ile Mustafa Eriş arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine G.U., yanında bulunan tabancayı çıkararak Eriş'e ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Eriş kanlar içinde yere yığılırken, olay yerinde büyük panik yaşandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Eriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eriş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olay sırasında villada bulunan iki kişi gözaltına alındı. Ateş ettiği öne sürülen G.U. ile yanında bulunan bir kişinin ise olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayın çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Cinayetin kesin nedeninin yapılacak inceleme ve ifadelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.