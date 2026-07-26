Öğretmen adayları, sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek, yaklaşık puanlarını hesaplayabilmek için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

AGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin uyguladığı diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi AGS'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının da sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

AGS ile birlikte gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının sona ermesinin ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) üzerinden yayımlanması öngörülüyor.

ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından adaylar cevap anahtarına internet üzerinden ulaşabilecek. Cevap anahtarı adaylara e-posta veya SMS yoluyla gönderilmeyecek.

Sorular AİS üzerinden görüntülenebilecek

ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığında soruların yalnızca belirli bir bölümü kamuoyuyla paylaşılacak.

Sınava katılan adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak kendilerine uygulanan soru kitapçığının tamamını ve cevaplarını belirli süre boyunca görüntüleyebilecek.

Sınavda 80 soru yöneltildi

AGS oturumunda adaylara;

Sözel Yetenek

Sayısal Yetenek

Tarih

Coğrafya

Eğitim Bilimleri

Türk Millî Eğitim Sistemi

alanlarından toplam 80 soru yöneltildi.

Değerlendirme nasıl yapılacak?

AGS'de puanlama 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilecek.

Değerlendirme sırasında ÖSYM'nin standart uygulaması geçerli olacak ve 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek. Adaylar yayımlanacak cevap anahtarı sayesinde doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak yaklaşık sınav puanlarını tahmin edebilecek.

Sonuçlar 26 Ağustos'ta açıklanacak

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre AGS sonuçlarının 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından başarılı olan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki akademilerde eğitim sürecine başlayacak.

ÖSYM'nin AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin resmi açıklamasının gün içerisinde veya oturumların tamamlanmasının ardından yapılması beklenirken, adaylar gelişmeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.