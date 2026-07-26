Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Günebakış Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin 2'nci katındaki pencerenin yakınında bulunan Alpaslan K., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çocuğun yere düştüğünü gören ailesi büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşların da yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük Alpaslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği apartmanda inceleme başlatırken, çocuğun pencereden nasıl düştüğünün belirlenmesi için aile bireylerinin ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.