Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yeni düzenlemelerin dijital reklamcılıkta şeffaflığı artıracağını ve tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunmasını sağlayacağını belirtti.

Yapay zekâ ile hazırlanan reklamlara açıklama zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle birlikte reklamlarda yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulan ve gerçek insanlardan ayırt edilmesi güç dijital karakterlere yer verilmesi halinde bunun açık, anlaşılır ve dikkat çekici şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Böylece tüketicilerin karşılaştıkları içeriklerin yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu bilerek değerlendirme yapmaları amaçlanıyor.

Influencer paylaşımlarında "reklam" ibaresi şart

Sosyal medya içerik üreticileri için de yeni kurallar uygulanacak.

Bir ürün veya hizmet karşılığında ücret, ücretsiz ürün, indirim, davet ya da herhangi bir menfaat sağlayan influencer'ların paylaşımlarında "reklam" veya "tanıtım" ibaresini açık şekilde kullanmaları zorunlu hale gelecek.

Yetkililer, bu düzenlemeyle tüketicilerin sponsorlu içerikleri kolayca ayırt edebilmesini hedefliyor.

İndirim kampanyalarına yeni kriter

Yönetmelikle birlikte indirimli satış reklamlarında da önemli değişiklik yapıldı.

Buna göre, indirime esas alınacak fiyat; kampanyanın başlamasından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Böylece gerçekte uygulanmayan yüksek fiyatlar üzerinden indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca belirli şartların yerine getirilmesi karşılığında sunulan kampanyalar da artık indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak.

Hedefli reklamlara yeni düzenleme

Tüketicilerin internet kullanım alışkanlıkları ve kişisel verileri analiz edilerek hazırlanan hedefli reklamlara yönelik de yeni kurallar getirildi.

Düzenlemeyle, tüketicilerin çevrim içi davranışları üzerinden oluşturulan reklam içeriklerinde daha şeffaf bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

Şikâyetlerde cevap süresi kısaldı

Yeni uygulamayla birlikte satıcı ve sağlayıcılara tüketici şikâyetlerine ilişkin açıklama yapmaları için tanınan süre de 72 saatten 48 saate indirildi.

Bu süre içinde yanıt verilmemesi halinde değerlendirmeler doğrudan yayımlanabilecek.

Bazı reklam yasakları genişletildi

Yönetmelik kapsamında falcı, medyum, astrolog ve benzeri hizmetlere yönelik reklamlarla birlikte yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına ilişkin reklam yasaklarının kapsamı da genişletildi.

"1 Ağustos dönüşümün başlangıcı olacak"

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticarette küresel rekabetin hızla değiştiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırabilmesi için Elektronik Ticaret Kanunu'nun da güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Çevikoğlu, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenlemelerin sektör açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, bu değişikliklerin dijital reklamcılıkta şeffaflığı artıracağını, tüketiciyi daha güçlü şekilde koruyacağını ve sektörde adil rekabet ortamına katkı sağlayacağını söyledi.