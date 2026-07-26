Bankaların dijital bankacılık hizmetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında devreye alınan uygulamada, ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Pilot olarak belirlenen noktalarda kullanılmaya başlanan sistem sayesinde kullanıcılar, tıpkı para çeker gibi ATM üzerinden sertifikalı gram altınlarını teslim alabiliyor.

Günün her saatinde altın alınabilecek

Yeni uygulama özellikle mesai saatleri dışında ya da hafta sonlarında kuyumcuların kapalı olduğu zamanlarda vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlayacak. Düğün sezonunda veya acil altın ihtiyacında da sistemin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Uygulamanın ilerleyen dönemde yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, kuyumcuya gitmeden bankaların ATM'lerinden güvenli şekilde fiziki altın satın alabilecek.

ATM'den gram altın nasıl alınacak?

ATM üzerinden gram altın satın alma işlemi birkaç adımda tamamlanıyor:

Banka kartı, kredi kartı veya QR kod ile ATM'ye giriş yapılıyor.

Menüden "Altın İşlemleri" seçeneği seçiliyor.

seçeneği seçiliyor. Satın alınmak istenen gramaj belirleniyor.

Ödeme, vadesiz hesaptan veya kredi kartından gerçekleştiriliyor.

İşlem onaylandıktan sonra sertifikalı gram altın ATM'nin para verme bölümünden teslim alınıyor.

Sertifikalı ve güvenlikli teslimat

ATM'lerden verilen gram altınlar, Darphane veya akredite rafineriler tarafından üretilen özel güvenlikli ambalajlarda sunuluyor.

Her üründe karekod, seri numarası ve güvenlik sertifikası bulunurken, bu sayede sahte veya ayarı düşük altın alma riski en aza indiriliyor.

İlk etapta pilot illerde uygulanıyor

Uygulama şu an için büyükşehirlerdeki belirli pilot ATM'lerde kullanılmaya başlandı. Bankalar, vatandaşlardan gelecek talebe göre sistemi kısa süre içerisinde daha fazla noktaya yaymayı hedefliyor.

Sektör temsilcileri, yeni uygulamanın hem vatandaşlara kolaylık sağlayacağını hem de fiziki altın erişimini artıracağını belirtirken, sistemin kuyumculuk sektörüne olası etkileri de yakından takip ediliyor.