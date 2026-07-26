Yarı finalde ev sahibi Çin ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15, üçüncü seti ise 25-20 kazanan milliler, etkileyici performansıyla şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmayı başardı.

Final bugün oynanacak

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Türkiye ile Brezilya, 26 Temmuz Pazar günü saat 14.30'da karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları, güçlü rakibini mağlup ederek VNL kupasını ikinci kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Tarihte ikinci şampiyonluk hedefi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olmuştu.

Milliler, Brezilya karşısında da kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

Filenin Sultanları'nın VNL dereceleri

2018: İkinci

İkinci 2019: Dördüncü

Dördüncü 2020: Pandemi nedeniyle düzenlenmedi

Pandemi nedeniyle düzenlenmedi 2021: Üçüncü

Üçüncü 2022: Dördüncü

Dördüncü 2023: 🏆 Şampiyon

🏆 Şampiyon 2024: Altıncı

Altıncı 2025: Altıncı

Tüm gözler şimdi Filenin Sultanları'nın Brezilya karşısında vereceği şampiyonluk mücadelesine çevrildi. Ay-yıldızlılar, bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkacak.