Edinilen bilgilere göre kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Metrelerce aşağı savrulan otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumun sarp yapısı nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekerken, yapılan çalışmaların ardından otomobile ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından bulundukları yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, otomobilin neden kontrolden çıktığının yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Manavgat'ı yasa boğan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.