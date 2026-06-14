Kastamonu Taşköprü’deki bir yemek fabrikasında düzenlenen silahlı saldırıda aşçı Sinan Güleç yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarlar köyünde bulunan yemek fabrikasında meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük üzüntü yarattı. İddiaya göre Uğur E. isimli şüpheli, fabrikaya gelerek tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda fabrikada aşçı olarak çalışan 40 yaşındaki Sinan Güleç ağır yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada ve çevresinde detaylı çalışma yürütürken, Güleç’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheli Uğur E.’nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın nedeni ve taraflar arasındaki olası bağlantılar da soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili yeni gelişmelerin güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda netlik kazanması bekleniyor.