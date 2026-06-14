İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan kaynaklarına göre saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise kaynaklara göre 15-16 arasında değişti. AP, saldırının Hizbullah hedeflerine yönelik olduğunu ve 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırı, ABD ile İran arasında yeni bir ateşkes ve diplomasi sürecinin konuşulduğu günlerde geldi. Washington yönetimi, bölgede daha geniş bir uzlaşma için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, İsrail saldırıyı Hizbullah’ın kuzey İsrail’e yönelik saldırılarına karşılık olarak savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyrut saldırısının “özellikle İran ile anlaşmaya bu kadar yaklaşılan bir günde” gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi. Trump, İsrail’e ve Hizbullah’a yeni saldırılardan kaçınma çağrısı yaparak, “Bunu mahvetmeyelim” mesajı verdi.

İran cephesinden de sert tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının sürmesi halinde ABD ile yürütülen sürecin devamından söz etmenin zorlaşacağını belirtti.

Beyrut saldırısı, bölgede kırılgan ilerleyen diplomasi trafiğinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi gözler, ABD-İran hattındaki görüşmelerin bu saldırıdan sonra devam edip etmeyeceğinde.