Antalya'nın Alanya ve Demre ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda kaçak tütün ürününe el konuldu. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların takibinin ardından belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlanan 285 kilogram kıyılmış tütün ile 991 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Yetkililer, el konulan malzemelerin muhafaza altına alındığını ve olayla bağlantılı kişiler hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

DENETİMLER NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Özellikle Alanya ve Demre gibi turizm ve ticaret hareketliliğinin yüksek olduğu ilçelerde kaçak tütün satışı, hem ciddi vergi kayıplarına yol açıyor hem de standart dışı üretim nedeniyle halk sağlığını tehdit ediyor. Güvenlik birimlerinin bölgede haksız kazancın önüne geçmek ve kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla yürüttüğü bu tür operasyonların aralıksız devam etmesi bekleniyor.