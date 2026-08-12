Konyaaltı Belediyesi'nin yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla organize ettiği Yarbaşçandır Yayla Şenliği, 15 Ağustos Cumartesi günü kapılarını açıyor. Antalya'nın meşhur piyazının temel malzemesi olan Çandır fasulyesinin tanıtılacağı etkinlik, saat 17.00'de başlayacak.

Konyaaltı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, şenlik fasulyenin anayurdu olan Yarbaşçandır Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Cem Kotan'ın göreve gelmesinin ardından bölgenin tarımsal mirasını koruma hedefiyle sürdürülen festival, hem yerel üreticiyi desteklemeyi hem de kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

ŞENLİK PROGRAMINDA NELER VAR?

Etkinlik alanında kurulan stantlarda, Antalya piyazının vazgeçilmezi olan yöresel Çandır fasulyesi pişirilerek katılımcılara ikram edilecek. Müzik ve eğlencenin de yer alacağı şenlik programında Sevilay Öney, Sabri Özdemir ve Yasin Akkaya sahne alacak. Ayrıca Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu yöresel gösterileriyle izleyicilerle buluşacak.

ÇANDIR FASULYESİNİN BÖLGE İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Sadece belirli bir rakımda ve iklim koşulunda yetişen Çandır fasulyesi, ince kabuğu ve kendine has lezzetiyle biliniyor. Antalya mutfak kültürünün en önemli yapı taşlarından biri kabul edilen bu ürün, geleneksel tarımın sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınma açısından da büyük önem taşıyor.

Üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yöresel değerleri doğduğu topraklarda tanıtmaktan gurur duyduklarını aktardı. Kotan, kültürlerini yaşatmak ve lezzetleri paylaşmak üzere tüm vatandaşları Yarbaşçandır Yaylası'na davet etti.