Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan 35'inci Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri, turizm odaklı yeni bir vizyonla sporseverlerin ve yabancı ziyaretçilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, 26 Ağustos'ta başlayacak Şehzade Korkut Paşa Şenlikleri ile birleşen organizasyonda, ata sporu yağlı güreşin uluslararası arenada tanıtılması hedefleniyor. Düzenlenen basın lansmanında, organizasyonun sadece bir spor müsabakası olmaktan çıkarılıp kültürel bir turizm destinasyonuna dönüştürüleceği vurgulandı.

Lansmana ev sahipliği yapan Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Sabri Gülel ile Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, "Gelenekten Geleceğe" adlı projeyi ilk kez kamuoyuna tanıttı. Başkan Caran, etkinlik süresince ilçede her gün yaklaşık 600 turisti misafir edeceklerini bildirdi. Yabancı ziyaretçilerin müsabakaları rahatça izleyebilmesi amacıyla 400 kişilik özel bir tribün oluşturulacağı açıklandı. Yağlı güreşin Türk kültürünü dünyaya anlatmak için güçlü bir araç olduğunu belirten Caran, turistlerin sadece tatil yapmasını değil, yerel kültürü de yaşayarak öğrenmesini arzuladıklarını ifade etti.

GÜREŞ MÜZESİ İLE İLÇE ESNAFINA KATKI

Projenin en dikkat çekici adımlarından birini, Korkuteli'nde ilk defa kurulacak olan güreş müzesi oluşturuyor. Ata sporunun tarihi gelişimini gözler önüne serecek olan bu müzeyi ziyaret edecek turistler, oluşturulacak özel satış alanlarından hediyelik eşyalar alarak ülkelerine kültürel anılarla dönebilecek. Ziyaretçilerin ilçe merkezinde vakit geçirmesi ve yerel işletmelerde yemek yemesi teşvik edilerek, organizasyonun güreş camiası dışında ilçe esnafına da doğrudan ekonomik katkı sağlaması planlanıyor.

KÜLTÜREL TURİZM ROTALARINA YENİ ALTERNATİF

Türkiye'ye gelen yaklaşık 40 milyon turistin 17 milyonunun Antalya'yı tercih ettiğini hatırlatan Güreş Ağası Sabri Gülel, bu potansiyelin kültürel alanlara yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Turistlerin genellikle Kapadokya veya Pamukkale gibi bilinen destinasyonlara gittiğini belirten Gülel, Korkuteli ve Elmalı gibi güreş geleneğine sahip ilçelerin de bu turizm rotalarına dahil edilebileceğini vurguladı. Sporun sürdürülebilirliği için mali kaynakların önemine değinen Gülel, memleketine kalıcı bir vizyon kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini aktardı. Korkuteli'nde başlatılan bu kültürel turizm hamlesinin, Alanya gibi Antalya'nın diğer büyük turizm merkezlerindeki benzer yöresel etkinliklerin turizme entegrasyonu açısından da örnek teşkil etmesi muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.

BAŞPEHLİVANLARDAN ER MEYDANINA DAVET

Toplantıya katılan Kırkpınar Başpehlivanları İsmail Balaban, Erkan Taş ve Mustafa Taş, güreşseverleri Korkuteli'ndeki er meydanına davet etti. Yağlı güreşin Anadolu'nun en köklü değerlerinden biri olduğunu belirten İsmail Balaban, deniz ve kum turizmi için bölgeye gelen yabancı misafirlerin bu kültürü tanımasının büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Başpehlivanlar, Kırkpınar'ın ardından Korkuteli'nde de kıyasıya bir mücadele sergileyeceklerini duyurdu.