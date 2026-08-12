Türk Hava Yolları (THY), havacılık tarihindeki en uzun kesintisiz uçuşunu başarıyla tamamladı. Avustralya'nın Perth kentinden havalanan uçağın İtalya'nın Torino şehrine yaptığı sefer, hem katedilen mesafe hem de havada kalınan süre bakımından şirket için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, operasyon TC-LJE kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı ile gerçekleştirildi. Yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik güzergahı kapsayan uçuş, tam 16 saat 27 dakika sürdü ve hiçbir noktada aktarma yapılmadan tamamlandı.

JUVENTUS İÇİN ÖZEL CHARTER SEFERİ

Tarihi uçuşun yolcuları ise İtalya Serie A ekiplerinden Juventus oldu. Avustralya kampı kapsamında Perth şehrinde Inter ile "Derby d'Italia" mücadelesine çıkan takım, dönüş yolculuğu için THY'nin özel charter hizmetini tercih etti.

Dev operasyonun hazırlık aşaması da dikkat çekiciydi. Juventus kafilesini almakla görevlendirilen uçak, önce İstanbul'dan Perth'e TK3700 sefer numarasıyla bir pozisyon uçuşu yaptı. Uçağın Avustralya'ya ulaşmasını sağlayan bu ilk aşama yaklaşık 14 saat 30 dakika sürdü.

ULTRA UZUN UÇUŞLARDA LOJİSTİK KAPASİTE

Normal şartlarda ticari havacılıkta Avustralya ile Avrupa arasındaki rotalar, yakıt ikmali ve yolcu talepleri nedeniyle genellikle Asya veya Orta Doğu üzerinden aktarmalı olarak planlanıyor. Ancak THY'nin Boeing 777-300ER gibi yüksek menzilli geniş gövde uçaklarla kıtalararası doğrudan charter uçuşu düzenlemesi, şirketin küresel spor organizasyonlarındaki özel lojistik kapasitesini ortaya koyuyor. Bu rekor sefer, havayolu şirketinin ultra uzun menzilli operasyonlardaki teknik esnekliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.