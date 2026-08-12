ZAFER Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren her düzenlemenin milletin iradesi ve Cumhuriyet’in temel değerleri gözetilerek hazırlanması gerektiğini söyledi. Türkoğlu, terörle mücadele konusunda “Türk milletinin kabul etmeyeceği tavizlere kapı açabilecek” hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade etti. Türkoğlu, "Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren her düzenlemenin, milletimizin iradesi ve Cumhuriyetimizin temel değerleri gözetilerek hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Çerçeve yasa adı altında, terörle mücadele konusunda Türk milletinin kabul etmeyeceği tavizlere kapı açabilecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Bizim itirazımız barışa değil; terörün ve terör örgütünün taleplerinin siyasal veya hukuki kazanıma dönüştürülmesi ihtimalinedir. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin hakkı ve Türk milletinin güvenliği bizim için pazarlık konusu değildir" dedi.

"ÇERÇEVE YASAYA İTİRAZ EDİYORUZ"

Şehitlerin emaneti, gazilerin hakkı ve Türk milletinin güvenliğinin kendileri açısından pazarlık konusu olamayacağını vurgulayan Türkoğlu, bu kapsamda pazar günü saat 18.00’de Alanya Atatürk Anıtı önünde bir araya geleceklerini açıkladı. Türkoğlu, "Pazar günü saat 18.00’de Alanya Atatürk Anıtı önünde bir araya geliyoruz. Programımızda Gençliğe Hitabe’yi okuyacak, ardından çerçeve yasaya yönelik itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşacağımız basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Bizler; Cumhuriyetimize, Anayasamızın temel ilkelerine, milletimizin birlik ve beraberliğine, şehitlerimizin aziz hatırasına ve Türk gençliğinin geleceğine sahip çıkıyoruz. Bu mücadele; kavga değil, demokratik ve hukuki bir itirazdır. Tüm Alanyalı hemşehrilerimizi, gençlerimizi ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan herkesi Pazar günü saat 18.00’de Atatürk Anıtı önüne davet ediyoruz. Çerçeve yasaya itiraz ediyoruz. Milletimizin iradesini savunuyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)