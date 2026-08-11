Türkiye’nin yarım yüzyıldan fazla zamanını alan ve ülkenin huzuruna kasteden terör olaylarının ardından, TBMM’de çerçeve yasanın büyük bir oy farkıyla kabul edildiği ve terörün bitmesine yönelik toplumsal umutların en üst seviyeye ulaştığı bu hassas dönemde Çavuşoğlu’nun yayımladığı mesaj, manevi bir köprü kurdu.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Eren Bülbül ve Ferhat Gedik. Kahramanlıkları ve aziz hatıraları milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. İyi ki varsın Eren”

TÜRKİYE’NİN YÜREĞİNİ DAĞLAYAN O GÜN: 11 AĞUSTOS 2017

Türkiye’yi yasa boğan olay, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalındaki Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı yakınlarında gerçekleşti. Bölgede bir süredir hazırlık yaptığı ve izleri sürüldüğü bilinen terör örgütü üyesi bir grup, kış üslenmesi ve erzak temini amacıyla mahalledeki bazı evleri hedef almıştı.

15 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bülbül, ailesine ait evlerin yakınlarında dolaşan şüpheli yabancı kişileri fark etti. Durumu hemen güvenlik güçlerine bildiren Eren, teröristlerin patika yollarda ve ev çevresinde kurmak istedikleri tuzakları deşifre etmek ve güvenlik güçlerine rehberlik etmek üzere kahramanca bir sorumluluk üstlendi. Güvenlik güçleriyle birlikte teröristlerin saklandığı sığınak ve ev çevresinde keşif faaliyetine katılan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile operasyonu yöneten 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, bir anlık sıcak temas sırasında teröristlerin açtığı ateşin ortasında kaldı.

Çatışmanın en şiddetli anında, genç Eren Bülbül’ü fark eden evli ve iki çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, tereddüt etmeden 15 yaşındaki çocuğun üzerine kapanarak ona siper oldu. Gedik, vatan evladını korumak uğruna kendi canını ortaya koyarken, açılan ateş sonucu hem henüz 15 yaşındaki Eren Bülbül hem de kahraman Astsubay Ferhat Gedik şehit oldu.

"İYİ Kİ VARSIN EREN” SLOGANLARIYLA KALPLERE KAZINDILAR

Eren Bülbül’ün henüz ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı "Biri de çıkıp bana iyi ki varsın Eren “demiyor ki şeklindeki hüzünlü paylaşımı, tüm Türkiye’nin tek bir ağızdan "İyi ki varsın Eren" çığlığına dönüştü. Terörle mücadelede kararlılığın en somut simgelerinden biri haline gelen bu kahramanlık destanı, aradan geçen yıllara rağmen milletin kalbindeki tazeliğini koruyor. Mevlüt Çavuşoğlu’nun yayımladığı bu anlamlı vefa mesajı da Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlı adımlar atarken, bu topraklara canını veren kahramanları ve bedelleri hiçbir zaman unutmayacağının en net göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi