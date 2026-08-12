Antalya'nın Kaş ilçesinde, geniş bir bölgeyi kapsayan ve imar planı uygulamalarını tamamen durduran 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı kararı ortadan kalktı. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, bölge halkının ve kurumların itirazlarını değerlendirerek tartışmalı kararı bozdu.

Kaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 22 Haziran 2026 tarihinde 22144 sayılı karara imza atmıştı. Bu kararla ilçedeki 85 bin 255 hektarlık alan ve yaklaşık 3 bin 849 hektarlık planlı bölge sit alanı kapsamına alınmıştı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte her ölçekteki plan uygulamaları ve inşaat faaliyetleri askıya alınmıştı.

İTİRAZLAR SONUÇ VERDİ

Yapılaşma süreçlerinin kısıtlanması üzerine başlayan itiraz süreci, konunun üst kurula taşınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 29 Temmuz 2026 tarihli ve 4254 sayılı kararıyla söz konusu sit kararını iptal etti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı'nın 11 Ağustos 2026 tarihli resmi yazısı da Kaş Belediyesi'ne tebliğ edildi.

3. DERECE SİT ALANI KISITLAMASI NELERİ İÇERİYORDU?

Mevzuata göre 3. derece arkeolojik sit alanları, koruma kullanma dengesi gözetilerek yeni düzenlemelere izin verilebilecek alanları ifade ediyor. Ancak bu statünün ilan edildiği bölgelerde, koruma amaçlı imar planları onaylanana kadar geçiş dönemi yapı şartları uygulanıyor ve mevcut inşaat faaliyetleri durduruluyor. Kaş'taki iptal kararının resmiyet kazanmasıyla birlikte, ilçede durdurulan planlama ve yapılaşma süreçleri de önceki hukuki statüsüne geri dönmüş oldu.