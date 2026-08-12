Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, Elmalı ilçesinde yaz dönemi ücretsiz yüzme kurslarını başlattı. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi içerisinde yer alan kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen eğitimler, ilçe halkından büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, profesyonel antrenörler eşliğinde verilen eğitimler yaş gruplarına özel olarak planlanıyor. Kursiyerler 6-12, 12-18 ve 18 yaş üstü olmak üzere farklı kategorilerde yüzme öğrenirken, aynı zamanda yaz sıcaklarında serinleme imkanı buluyor. İlçenin tek kapalı havuzu olma özelliğini taşıyan tesis, yüzme bilen vatandaşların da kullanımına açık tutuluyor.

KURS PROGRAMI VE GÜNLERİ NASIL DÜZENLENDİ?

Vatandaşların tesisten en verimli şekilde yararlanabilmesi amacıyla haftanın yedi günü hizmet veren bir program oluşturuldu. Elmalı ASFİM

Yüzme Antrenörü Kürşat Zemherioğlu'nun aktardığı bilgilere göre, tesis sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

Program kapsamında salı, cuma ve pazar günleri erkeklere ayrılırken; pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri ise iki ayrı grup halinde kadınlara hizmet veriliyor. Bu düzenleme, farklı yaş ve cinsiyet gruplarının havuzu rahatça kullanabilmesine olanak tanıyor.

YAZ TATİLİNDE SPORUN ÇOCUKLARA ETKİSİ NEDİR?

Ücretsiz spor eğitimleri, özellikle gelişim çağındaki çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Kursa katılan öğrencilerden birinin velisi ve aynı zamanda öğretmen olan Ali Cemal Akçay, bu tür aktivitelerin okul başarısına doğrudan etki ettiğini belirtiyor.

Uzman eğitimcilerin de vurguladığı üzere, iki aylık yaz tatilini sportif faaliyetlerle geçiren çocuklar, yeni eğitim öğretim yılına çok daha motive, dinlenmiş ve sosyalleşmiş olarak başlıyor. İlçe sakinleri, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkürlerini iletiyor.