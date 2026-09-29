İstanbul'da yazılım mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra 2000'li yılların başında ABD'ye giden üç çocuk babası Adnan Yılmaz, kariyerinde radikal bir değişikliğe imza attı. Yüksek lisans eğitimi sırasında ABD'de satılan ürünlerin Yunan baklavası olarak tanıtılmasından rahatsız olan Yılmaz, mesleğini bırakarak Gaziantep baklavasını Amerika pazarına sunmaya karar verdiğini açıkladı.

Kültürel mirası doğru tanıtmak amacıyla Türkiye'ye dönen girişimci, Gaziantep'te usta ellerden baklava yapımının inceliklerini öğrendi. Yeniden ABD'ye dönen Yılmaz, ihracat yoluyla getirdiği coğrafi işaretli ürünleri, Amerikan damak tadına uygun şekilde daha az şekerli formüllerle revize ederek satışa sundu.

ELON MUSK'IN ŞİRKETİNE ULAŞTI

Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, girişimdeki temel hedef sadece ticaret yapmak değil, aynı zamanda Türk kültürünü uluslararası arenada temsil etmek. Bu vizyon doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda Gaziantep baklavası, Los Angeles'ta bulunan Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e kadar ulaştırıldı. Ayrıca dünyaca tanınan Paris Hilton'un özel bir organizasyonunda da bu geleneksel lezzet misafirlere ikram edildi.

KÜRESEL PAZARDA GELENEKSEL LEZZETLER NASIL TUTUNUYOR?

Yöresel lezzetlerin yurt dışı pazarlarında başarılı olabilmesi için orijinal tarife sadık kalınırken hedef kitlenin tüketim alışkanlıklarının da dikkate alınması büyük önem taşıyor. Yılmaz'ın ABD pazarında uyguladığı şeker oranını düşürme stratejisi, geleneksel ürünlerin global markalar tarafından kabul görmesini sağlayan temel adaptasyon yöntemleri arasında gösteriliyor.

Sevdiği işi yaptığı için mühendisliği bırakmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadığını belirten Yılmaz, lezzetin milliyeti değil memleketi olduğunu vurguladı. Girişimcinin şimdiki en büyük hedefi ise, İtalyan pizzası veya Fransız makaronu gibi Gaziantep baklavasını da tüm dünyada bilinen standart bir marka haline getirmek.