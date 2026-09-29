TÜRKİYE’NİN yerli akıllı telefon çalışmalarında ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle geliştirilen proje dikkat çekiyor. Mevcut planlamaya göre ilk modelin 2027 yılının ilk yarısında kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Telefonun üretim ve test süreçlerinin Malatya’da gerçekleştirilmesi planlanırken, ilk modelde Android işletim sisteminin kullanılması öngörülüyor. Projenin ilerleyen aşamalarında ise yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojilerinin devreye alınması hedefleniyor.

İLK TELEFON 2027’NİN İLK YARISINDA

Projenin mevcut takvimine göre ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle geliştirilen ilk akıllı telefonun 2027’nin ilk yarısında piyasaya çıkması planlanıyor. Cihazın satışa sunulmasından önce geliştirme ve test aşamalarının tamamlanması bekleniyor.

İlk modelin ardından projenin yeni modeller ve teknolojilerle geliştirilmesi amaçlanıyor.

KAMERA VE PİL PERFORMANSI ÖNE ÇIKACAK

Telefonun ayrıntılı teknik özellikleri henüz açıklanmış değil. Paylaşılan bilgilere göre cihaz geliştirilirken kamera ve pil performansına özel önem verilmesi planlanıyor.

İlk modelin orta-üst segment arasında konumlandırılması ve bulunduğu fiyat grubundaki diğer akıllı telefonlarla performans açısından rekabet etmesi hedefleniyor.

Ekran büyüklüğü ve çözünürlüğü, RAM, depolama kapasitesi, işlemci, kamera çözünürlüğü ve batarya kapasitesi gibi merak edilen teknik ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İLK MODEL ANDROID İLE GELECEK

Projenin ilk aşamasında Android işletim sisteminin kullanılması planlanıyor. Daha sonraki aşamalarda ise yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojilerinin projeye dahil edilmesi hedefleniyor. Bu nedenle ilk telefon ile ilerleyen dönemde geliştirilecek modeller arasında önemli yazılım ve donanım farklılıkları oluşabilir.

FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yerli telefonun satış fiyatına ilişkin henüz açıklanmış kesin bir rakam bulunmuyor. Cihazın teknik özellikleri ve donanım seçeneklerinin netleşmesiyle birlikte fiyat konusunda da daha ayrıntılı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.