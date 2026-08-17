Yüksek faiz ortamı, elinde nakit bulunanların konut ile TL mevduat arasındaki tercihini yeniden gündeme taşıdı. Son veriler, konut fiyatlarının nominal olarak yükselmesine rağmen enflasyondan arındırıldığında değer kaybının sürdüğünü gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi verilerine göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2 arttı. Yıllık artış yüzde 24,5 olurken, fiyatlar reel olarak yüzde 5,8 geriledi.

Bu tablo, özellikle birkaç milyon liralık birikimini değerlendirmek isteyenler açısından mevduat getirisini öne çıkarıyor.

5 MİLYON TL'NİN MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?

CNN Türk'e konuşan ekonomi gazetecisi Bilal Emin Turan, TL mevduat faizlerinin yüksek seviyesini koruduğunu belirterek, "Yüksek seyreden faizler TL mevduatı cazip kılmaya devam ediyor" dedi.

Turan'ın verdiği hesaba göre 5 milyon TL, yıllık yüzde 41 faiz üzerinden mevduata yatırıldığında aylık yaklaşık 148 bin TL net gelir sağlayabiliyor. Bankaların sunduğu oran, vade ve stopaj nedeniyle elde edilecek net tutar değişebiliyor.

Yılbaşından bu yana mevduatta kalan yatırımcının yaklaşık yüzde 26-27 düzeyinde getiri elde ettiği belirtiliyor. Bu nedenle konut almak için yeterli nakdi bulunan bazı yatırımcılar da faizlerin seyrini izliyor.

KONUT FİYATLARI ARTIYOR AMA ENFLASYONUN GERİSİNDE

Konut tarafındaki temel fark reel getiride ortaya çıkıyor. Merkez Bankası verileri, konut fiyatlarının son bir yıldaki yüzde 24,5'lik yükselişine rağmen enflasyon karşısında satın alma gücü açısından gerilediğini ortaya koyuyor.

Turan da mevcut tabloyu değerlendirirken konut fiyatlarında reel kayıp yaşandığına işaret etti.

Konut yatırımında yalnızca evin değerindeki değişim değil, kira geliri de hesaba katılıyor. Buna karşılık tapu masrafı, bakım ve diğer giderler toplam getiriyi etkileyebiliyor. Mevduatta ise vade sonunda uygulanacak faiz oranının değişmesi, aynı getirinin ilerleyen aylarda devam edeceğinin garanti olmadığı anlamına geliyor.

KREDİYLE EV ALACAKLAR İÇİN HESAP DEĞİŞİYOR

Peşin alım yerine konut kredisi kullanmak isteyenler açısından maliyet daha farklı. Konut kredisi taksitlerinin maaşa oranındaki yükselişi daha önce aktardığımız gibi, kredi faizlerinin birçok bankada aylık yüzde 3 seviyesinin üzerinde kalması, yüksek tutarlı kredilerde toplam geri ödemeyi ciddi biçimde artırıyor.

Bu nedenle ev almayı planlayanların yalnızca konut fiyatını değil, kullanılacak kredi tutarını, aylık taksiti ve toplam geri ödemeyi birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

Turan, konut talebinin yeniden güçlenmesi için kredi maliyetlerinin önemine dikkat çekerek, "Faizlerde sert bir geri çekilme, hızlı bir geri çekilme veya bir kampanya görmediğimiz sürece" mevcut eğilimin değişmesinin zor olduğuna işaret etti.

MEVDUAT MI KONUT MU?

Bugünkü oranlarla yapılan kısa vadeli hesapta mevduat, nakit sahibi açısından daha yüksek ve öngörülebilir bir gelir sunuyor. Ancak bu karşılaştırma yalnızca mevcut faiz ve konut fiyatı verilerini yansıtıyor.

Faizlerin düşmesi halinde mevduatın gelecek dönem getirisi azalabilir. Aynı süreçte konut kredilerinin ucuzlaması ve konut talebinin artması ise gayrimenkul fiyatlarını yeniden hızlandırabilir. Bu nedenle 5 milyon TL'lik birikim için konut ile mevduat arasındaki tercih, yatırım süresi ve faizlerin gelecekte izleyeceği yola göre değişiyor.