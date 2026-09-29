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Research, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirme raporunu yayımladı. Kurumun paylaştığı verilere göre, küresel büyümedeki dirençli seyre rağmen jeopolitik gerilimler ve sıkı finansal koşullar belirsizliği artırmaya devam ediyor. Raporda, Türkiye'de enflasyon baskısının kısa vadede süreceği ve politika faizlerinin uzun bir dönem daha yüksek seviyelerde tutulacağı aktarıldı.

Kurumun analizine göre, Türkiye ekonomisinde büyüme 2026 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesine geriledi. Ekonomik faaliyetlerdeki ılımlı seyrin devam etmesini bekleyen BBVA

Research, 2026 yılı geneli için yüzde 3'lük büyüme tahminini korudu. Büyüme oranının 2027 yılında ise ivme kazanarak yüzde 3,5 ile 4 aralığına ulaşacağı öngörülüyor.

ENFLASYON VE REEL FAİZ BEKLENTİSİ

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Research, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde sabit tutarken, risklerin hafifçe yukarı yönlü olduğuna dikkat çekti. Kurum yetkilileri, yüksek enerji fiyatları ve tam olarak kırılmayan enflasyon beklentileri nedeniyle sıkı parasal duruşun korunması gerektiğini bildirdi. Bu kapsamda, kısa vadede gerçekleşen enflasyona kıyasla en az yüzde 4 ile 5 düzeyinde bir reel faiz verilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

DOLAR İÇİN AYLIK ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ NE YÖNDE?

Döviz kurlarına yönelik beklentilerini de paylaşan kurum, dolar/TL paritesinde aylık nominal değer kaybının yüzde 1,5 ile 2 aralığında seyredeceği tahminini yineledi. Raporda yer alan pratik çıkarımlara göre, hedeflenen yüzde 4-5 bandındaki reel faiz ve sınırlı kur artışı stratejisi, iç talebi yavaşlatırken Türk Lirası'nın cazibesini korumayı amaçlıyor. Dolarizasyon baskısının sınırlı kaldığı vurgulanırken, Merkez Bankası'nın güçlü rezerv tamponlarının olası finansal şoklara karşı kritik bir güvence oluşturduğu kaydedildi.

Değerlendirmede ayrıca dış denge unsurlarına da yer verildi. Yüksek enerji fiyatlarının cari denge üzerinde yarattığı baskının, turizm gelirleri ve ihracattaki güçlü duruş sayesinde büyük ölçüde dengeleneceği aktarıldı. Maliye politikası tarafında ise sosyal transferler ve sübvansiyonlu krediler gibi seçici desteklerin sürmesi bekleniyor.