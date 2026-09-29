SPOTIFY kullanıcıları, 29 Eylül Salı akşamı yaşanan erişim ve oynatma problemleri nedeniyle platformdaki son durumu araştırmaya başladı. Kullanıcı bildirimlerine göre uygulamada yavaşlama yaşanırken, bazı hesaplarda şarkıların başlatılamadığı veya yüklenmediği belirtiliyor.

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan problemin Spotify genelinde meydana gelen bir kesintiden mi yoksa bölgesel veya bağlantı kaynaklı sorunlardan mı kaynaklandığı henüz netleşmedi. Kullanıcı bildirimlerinde son saatlerde artış yaşandığı belirtilirken, Spotify tarafından sorunun nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

ŞARKILAR NEDEN ÇALMIYOR?

Kullanıcıların aktardığı sorunlar arasında uygulamanın yavaş çalışması, içeriğin yüklenmemesi ve şarkıların oynatılamaması bulunuyor. Teknik problemin kaynağı henüz açıklanmadığı için şarkıların neden çalmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

SPOTIFY NE ZAMAN DÜZELECEK?

Spotify hizmetlerinin tamamen ne zaman normale döneceğine ilişkin de açıklanmış kesin bir süre yok. Sorunun kapsamı ve teknik nedeni konusunda platformdan gelecek açıklama bekleniyor.