Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesi ve sonbahar yağışlarının başlamasıyla birlikte mevsimsel hastalıklarda artış gözlemleniyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, uzmanlar önümüzdeki aylarda grip salgınının hız kazanacağına dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Murat Şener, gripten korunmada en etkili yöntemin aşı olduğunu belirterek ideal takvimi paylaştı. Şener'in açıklamasına göre, grip aşısı yaptırmak için en uygun dönem kasım ve aralık ayları olarak öne çıkıyor. Bu tarihlerde aşılanan kişiler, kış aylarında yaşanacak yoğun salgın dönemine bağışıklık kazanmış olarak giriyor.

AŞI KİMLERE ÖNERİLİYOR?

Hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla uygulanan grip aşısı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere tavsiye ediliyor. Prof. Dr. Şener, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin öncelikli risk grubunda yer aldığını bildirdi.

Genel tıbbi rehberlere göre bu risk grubu; 65 yaş ve üzeri vatandaşları, diyabet, astım veya kalp hastalığı gibi kronik sorunu olanları ve gebeleri kapsıyor. Uzmanlar, enfeksiyonun şiddetini azaltmak ve hastaneye refige oranlarını düşürmek için risk grubundakilerin aşı takvimini ertelememesi gerektiğini vurguluyor.