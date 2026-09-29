Ayakkabı sektöründe 1950'li yıllardan bu yana faaliyet gösteren ve 45 ülkeye ihracat yapan Bueno Ayakkabı'nın konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. CNBC-e'de yer alan habere göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı aldı.

Karar sadece Bueno Ayakkabı ve Deri Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile sınırlı kalmadı. Mahkeme aynı zamanda Beneplast Ayakkabı ve Taban, Ecrin Ayakkabı ve Deri Sanayi ile Ethem Ayakkabı Deri Tekstil firmaları için de aynı süreyi tanıdı.

ALACAKLILAR İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

Konkordato komiserliği tarafından yayımlanan duyuruya göre, bu dört şirketten alacağı olan kişi ve kurumların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde resmi bildirimde bulunmaları gerekiyor. İlgili başvurularda fatura, sözleşme, senet veya hesap ekstresi gibi dayanak belgelerin asılları ya da onaylı suretlerinin sunulması zorunlu tutuldu.

Alacak kayıt işlemlerinde her bir şirket için ayrı dilekçe hazırlanması talep ediliyor. Yabancı para cinsinden olan alacakların bildiriminde ise 7 Ocak 2026 tarihindeki geçici mühlet kararında geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kurları esas alınacak.

KESİN MÜHLET KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Mahkemenin verdiği bir yıllık kesin mühlet kararı, konkordato projesinin tasdik edildiği veya sürecin tamamen sonlandığı anlamını taşımıyor. Bu dönemde şirketler komiser heyetinin denetimi altında faaliyetlerine devam ederken, mali yapılarını düzeltmek için yasal bir koruma kalkanı elde etmiş oluyor.