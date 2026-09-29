U15 GELİŞİM Ligi’nde mücadele eden Corendon Alanyaspor, sezonun 2. hafta karşılaşmasında Yeni Burdurspor’u ağırladı. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan turuncu-yeşilli gençler, maçın ilk dakikalarından itibaren skor üstünlüğünü ele geçirdi. Hücumdaki etkili performansını karşılaşma boyunca sürdüren Alanyaspor, rakibini 6-1 mağlup ederek haftayı farklı bir galibiyetle tamamladı.

GOL PERDESİ 2. DAKİKADA AÇILDI

Alanyaspor U15, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Ahmet Eymen Yücesan’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Erken golün ardından hücumdaki baskısını sürdüren turuncu-yeşilliler, 14. dakikada Yasin Utku’nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Alanyaspor, 33. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Fevzi Talha Taşdemir’in fileleri havalandırmasıyla skor 3-0’a gelirken, turuncu-yeşilliler ilk bölümde yakaladığı avantajla karşılaşmanın devamı için önemli bir üstünlük elde etti.

İKİNCİ YARIDA DA HIZ KESMEDİ

İlk yarıdaki etkili futbolunu ikinci yarıya da taşıyan Corendon Alanyaspor, gol arayışlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 70. dakikasında Nurullah Çelik sahneye çıkarak takımının dördüncü golünü kaydetti ve farkı daha da açtı.

Turuncu-yeşillilerin hücumdaki etkisi maçın son bölümünde de devam etti. 77. dakikada Mehmet Ethem Korkmaz’ın golüyle skor 5-0’a taşındı.

NURULLAH ÇELİK’TEN 2 GOL

Karşılaşmada Alanyaspor adına öne çıkan isimlerden biri Nurullah Çelik oldu. 70. dakikada takımının dördüncü golünü atan genç oyuncu, 80+1. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Böylece Nurullah Çelik mücadeleyi 2 golle tamamladı.

Yeni Burdurspor’un karşılaşmadaki tek golüne rağmen skor üstünlüğünü koruyan Corendon Alanyaspor, mücadeleden 6-1 galip ayrıldı.

6 GOLLE FARKLI GALİBİYET

Ahmet Eymen Yücesan, Yasin Utku, Fevzi Talha Taşdemir, Mehmet Ethem Korkmaz ve 2 kez Nurullah Çelik’in golleriyle sonuca giden Corendon Alanyaspor U15, ligin 2. haftasında sahasında farklı bir galibiyete imza attı. Turuncu-yeşilli gençler, Yeni Burdurspor karşısındaki etkili performansıyla haftayı 6-1’lik skorla tamamladı. (Mehmet TUNÇ)