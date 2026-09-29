BİR annenin “Bebeğim için nasıl bir alan isterdim?” sorusuyla başlayan hayal, Alanya’da bebeklere özel bir deneyim alanına dönüştü. Çocuk Gelişimi lisans mezunu ve üç çocuk annesi Sibel Güneri Erbaş tarafından hayata geçirilen Moi Baby Spa, minik misafirlerine hidroterapi ve bebek masajının yanı sıra ailelerin unutamayacağı özel anlar yaşatmayı amaçlıyor. Hijyen ve güvenliğin ön planda tutulduğu merkezde her seans, bebeğin o günkü ruh hali ve verdiği tepkiler dikkate alınarak şekillendiriliyor. Konsept fotoğraf çekimlerinden ayak izi hatırasına kadar pek çok detayın düşünüldüğü Moi Baby Spa’nın kuruluş hikâyesini, sunduğu hizmetleri ve bebeklerin suyla buluşmasının nasıl bir deneyime dönüştüğünü Sibel Güneri Erbaş ile konuştuk. İşte Erbaş’ın röportajından öne çıkan başlıklar:

- Merhaba sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?

Ben Sibel Güneri Erbaş. Çocuk Gelişimi lisans mezunuyum ve üç çocuk annesiyim. Çocuklarla ilgili eğitimim, onlara duyduğum sevgi ve annelik deneyimim, zaman içerisinde beni bebeklerin ihtiyaçlarına odaklanan bir alan kurmaya yöneltti.

‘HİJYEN VE BEBEĞİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ’

- Moi Baby Spa nasıl kuruldu?

Moi Baby Spa’yı kurarken en büyük hayalim; bebeklerin suyla güvenli ve keyifli bir şekilde buluşabildiği, ailelerin de kendilerini rahat ve özel hissedebileceği bir deneyim alanı oluşturmaktı. Aslında bir anne olarak bebeğinizi bir yere götürdüğünüzde ilk düşündüğünüz şey onun güvende olup olmadığıdır. Ben de Moi Baby Spa’yı tasarlarken kendime sürekli, “Ben bebeğimle buraya gelsem ne görmek isterdim?” diye sordum. Bu bakış açısı, SPA alanının her ayrıntısına yansıdı. Hijyen, bebeğin güvenliği, ortam ve su sıcaklığı, aileyle kurduğumuz iletişim ve bebeğin verdiği sinyallerin takip edilmesi bizim için en önemli konuların başında geliyor.

‘HER BEBEK KENDİNE ÖZGÜDÜR’

- Seanslarını neye göre oluşturuyorsunuz?

Ailelerimiz içeri adım attığı andan itibaren onlarla ve bebekleriyle birebir ilgileniyoruz. Öncelikle bebeğin o günkü ruh halini ve tepkilerini anlamaya çalışıyor, seansın akışını mümkün olduğunca bebeğin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Çünkü benim için her bebek kendine özgüdür. Bebeğin verdiği sinyalleri fark etmek ve bunlara saygı göstermek, yaptığımız işin en önemli parçalarından biridir.

‘JAKUZİ HER BEBEĞİMİZ İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR’

- Programın detaylarından söz eder misiniz?

Moi Baby Spa’ya gelen ailelerin deneyimi yaklaşık bir saatlik özel bir süreç olarak planlanıyor. 0-36 ay 3 kilogram üzeri kalp ve ritim bozukluğu bulunmayan bebeklerimizle ilk 10 dakikada, hazırladığımız farklı konsept fonların önünde ailelerimiz için hatıra fotoğrafları çekiyoruz. Ardından bebeğimize özel mayo bezini giydirerek jakuzi bölümüne geçiyoruz. Her bebeğimiz için özel olarak hazırlanan temiz suda yaklaşık 30 dakikalık hidroterapi deneyimi sunuyoruz.

VÜCUT FARKINDALIKLARI ARTIYOR

- Hidroterapinin faydalarından söz eder misiniz?

Hidroterapinin bebekler açısından güzel yönlerinden biri, suyun kaldırma kuvveti sayesinde karada deneyimlediklerinden farklı bir hareket özgürlüğü sunabilmesidir. Bebekler kollarını ve bacaklarını daha özgürce hareket ettirebilir. Bu hareketleri keşfetmeleri, vücut farkındalıklarının ve hareket koordinasyonlarının desteklenmesine katkı sağlayabilir. Aynı zamanda suyun rahatlatıcı etkisi bebeğin gevşemesine ve sakinleşmesine yardımcı olabilir. Hidroterapi sırasında bebeğin aktif olarak hareket etmesi, kaslarının ve eklem hareketlerinin doğal şekilde çalışmasına fırsat sunarak kas-iskelet sisteminin gelişiminin desteklenmesine katkı sağlayabilir. Özellikle bacaklarını, kollarını ve gövdesini özgürce hareket ettirmesi, bebeğin kendi bedenini keşfetmesine yardımcı olur. Suyun rahatlatıcı etkisi ve hareket özgürlüğü, bazı bebeklerde gaz ve kolik kaynaklı huzursuzluğun azalmasına ve rahatlamalarına yardımcı olabilir. Bunun yanında seans sonrasında gevşeyen ve sakinleşen bazı bebeklerin daha rahat bir şekilde uykuya geçebildiğini de ailelerimizden sıkça duyuyoruz.

Biz bu süreçte bebeğin su içerisindeki hareketlerini gözlemliyor, kendisini rahat hissetmesi için ona alan tanıyor ve deneyimi bebeğin tepkilerine göre şekillendiriyoruz. Benim için burada önemli olan, bebeğin ne yaptığı kadar nasıl hissettiğidir.

AİLELER İÇİN ÖZEL BİR ANI OLUŞTURUYORUZ

- Seanslarınız detaylarını nasıl belirliyorsunuz?

Hidroterapinin ardından yaklaşık 20 dakikalık bebek masajı bölümüne geçiyoruz. Seansın sonunda bebeğimizin ayak izini alarak aileye güzel bir hatıra bırakıyoruz. Böylece deneyim sadece bebeğin suya girdiği bir süreç olmaktan çıkıyor; fotoğrafları, dokunuşları ve ayak iziyle ailenin saklayabileceği özel bir anıya dönüşüyor. Ailelerimizin talebine göre konsept süslemelerimizi de değiştiriyoruz. Bir yaş kutlaması, kırk uçurma, özel bir gün ya da sadece güzel bir anı biriktirmek isteyen aileler için seansı onların hayal ettiği şekilde hazırlıyoruz. Çünkü sadece bebeğe değil, aileye de güzel bir an yaşatmak istiyoruz.

‘MAHREMİYETE ÖZEL OLARAK ÖNEM VERİYORUZ’

- İşinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Benim için bunun yanında en önemli konulardan biri de mahremiyet. Ailelerimizin izni olmadan hiçbir fotoğraf paylaşmıyor, istemedikleri sürece görsellerini kullanmıyoruz. Çünkü bir bebeğin ve ailesinin bize emanet ettiği anların ne kadar özel olduğunun farkındayız. Bebekler çok hızlı büyüyor. Bugün minicik olan bir bebeğin birkaç ay sonra nasıl değiştiğini hepimiz biliyoruz. Ben de bir anne olarak bunun ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. Biz aslında ailelere, o dönemi tamamen durduramasak da, bir anlığına saklayabilecekleri küçük bir alan sunuyoruz. Bir fotoğraf, bir ayak izi, bebeğin ilk su deneyimi… Yıllar sonra dönüp bakıldığında aynı duyguyu hatırlatacak küçük ama çok değerli anılar bırakmak istiyoruz.

‘HEDİYE KARTLARIYLA AİLELERE GÜZEL BİR DENEYİM YAŞATABİLİRSİNİZ’

- Sizden kimler seans alabilir?

Bu özel anları sevdiklerine hediye etmek isteyenler için hediye kartlarımız da var. Yeni doğan bir bebeği kutlamak, doğum gününde anlamlı bir armağan sunmak ya da sadece bir aileye güzel bir deneyim yaşatmak isteyen herkes için hazırladığımız hediye kartları, klasik hediyelerin ötesinde, kalıcı bir anı armağan etme fırsatı sunuyor. Çünkü bazen en güzel hediye, bir eşya değil; birlikte yaşanan, hissedilen ve yıllar sonra hatırlanan özel bir deneyimdir.

‘ÖĞRENMENİN VE GELİŞMENİN HAYAT BOYU SÜRMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM’

Moi Baby Spa benim için sadece bir işletme değil; çocuk gelişimi alanındaki eğitimimle annelik deneyimimin buluştuğu bir alan oldu. Eğitimimin ardından pedagojik formasyonumu da tamamladım. Benim için eğitim asla tamamlanan bir süreç değil. Çocukları daha iyi anlayabilmek, onlara daha doğru yaklaşabilmek için kendimi sürekli yenilemeye, öğrenmeye ve geliştirmeye devam ediyorum. Çünkü çocuklarla çalışırken öğrenmenin ve gelişmenin hayat boyu sürmesi gerektiğine inanıyorum.

‘DİLEĞİM HER AİLENİN BURADAN AYRILIRKEN GÜZEL BİR ANIYI YANINDA GÖTÜRMESİ’

- Peki ailelerin ilgisi nasıl?

Alanya’da bebeklere özel bir alan oluşturma hayaliyle çıktığım bu yolda, bugün suyun, dokunuşun, ebeveyn-bebek etkileşiminin ve güzel anıların bir araya geldiği sıcak bir deneyim alanı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. En büyük dileğim ise buradan ayrılan her ailenin yalnızca bir hizmet almış olarak değil, bebeğiyle geçirdiği güzel bir anıyı yanında götürerek ayrılması. Moi Baby Spa’da her bebeğin ilk su deneyimini, her ailenin mutluluğunu ve her küçük anın taşıdığı büyük anlamı özenle korumaya çalışıyor işimizi özveriyle yapmaya ve her geçen gün yenilenerek, sizlerle büyük bir Moi ailesi olabilme yolunda ilerlemeye ve hizmet vermeye devam ediyoruz.” (Mine UZUN)