Vatan Mahallesi'nde önceki akşam iki aile arasında başlayan tartışma şiddetli bir kavgaya dönüştü. Sözcü'nün aktardığı habere göre, taş ve sopaların kullanıldığı arbede sırasında bir sürücü hafif ticari aracıyla kavga eden kalabalığın arasına daldı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, kalabalığın arasına giren aracın sürücüsü de araçtan indikten sonra çevredekiler tarafından darbedildi. Yaşanan şiddet olayında toplam 7 kişi yaralandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, kontrolden çıkan kalabalığı dağıtmak ve olayları sonlandırmak için biber gazı kullandı ve havaya uyarı ateşi açtı.

SOKAK KAVGALARINDA ŞİDDETİN BOYUTU BÜYÜYOR

Mahalle aralarında yaşanan husumetlerin, araçların birer saldırı aleti olarak kullanıldığı tehlikeli boyutlara ulaşması can güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Güvenlik güçleri benzer olaylarda can kaybını önlemek için anında müdahale stratejileri uygularken, kalabalık kavgalarda orantısız güç kullanımının adli boyutunun da ağırlaştığı vurgulanıyor.