TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru süreci sona erdi. Başvuruların incelenmesinin ardından gerekli şartları taşıyan adaylar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık konutun hayata geçirilmesinin planlandığı projede ilk etapta tamamlanan 1.071 konut için kura Ekim ayında gerçekleştirilecek.

KURA TARİHİ İÇİN GÖZLER TOKİ’DE

TOKİ’nin proje bilgilendirmesine göre 1.071 konut için kura çekimi Ekim 2026’da yapılacak. Ancak kura çekiminin gerçekleştirileceği kesin gün ve saat henüz açıklanmadı.

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk etapta yer alan konutların yine Ekim ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

1.071 KONUTUN İLÇE DAĞILIMI

İlk etapta tahsis edilecek kiralık konutlar İstanbul’un farklı ilçelerini kapsayan dört grupta yer alıyor.

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360, Arnavutköy’de ise 90 konut bulunuyor.

Böylece kura kapsamında toplam 1.071 konut için hak sahibi belirlenecek.

KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

Projede kira bedellerinin konut tipine göre değişeceği belirtildi. Açıklanan rakamlara göre 1+1 konutların kiraları 10 bin TL, 2+1 konutların 12 bin TL, 3+1 konutların 15 bin TL, 4+1 konutların ise 18 bin TL’den başlayacak.

Konutlar hak sahiplerine üç yıllığına tahsis edilecek. Üç yıllık sürenin tamamlanmasının ardından yeni hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirlenmesi öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanabilmek için başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli olması gerekiyor. Hane halkının aylık net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması ve başvuru sahibinin İstanbul’da en az bir yıldır kesintisiz ikamet ediyor olması da aranan şartlar arasında bulunuyor.

Ayrıca başvuru sahibinin veya eşinin Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Her hane adına yalnızca bir başvuru kabul ediliyor.

KURA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından şartları sağlayan adaylar arasından 1.071 konutun hak sahipleri Ekim ayında yapılacak kura ile belirlenecek. Kuranın kesin tarihi, saati ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin TOKİ tarafından yapılacak duyurularla açıklanması bekleniyor.