Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, Arjantin'in Santa Fe kentindeki Universidad Nacional del Litoral ve CONICET bünyesinde çalışan araştırmacılar tarım sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları, pirinç üzerinde yaptıkları tarla denemelerinde tek bir ekim işlemiyle aynı bitkiden iki kez ürün almayı başardı.

Projenin başında bulunan araştırmacı Renata Reinheimer ve ekibi, bitkilerin evrimsel sürecini inceleyerek bu sonuca ulaştı. Günümüzde her yıl yeniden ekilmesi gereken birçok tarım ürününün, milyonlarca yıl önceki atalarının çok yıllık yaşam döngüsüne sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar bitkilere dışarıdan tamamen yeni bir özellik kazandırmak yerine, bitkinin mevcut genetik kodunda bulunan bu eski mekanizmaları yeniden aktif hale getirdi.

LABORATUVARDAN TARLAYA GEÇİŞ

Geliştirilen genetik yaklaşım, ilk aşamada laboratuvar ortamında kısa ömürlü bitkiler üzerinde test edildi. Başarılı sonuçların alınmasının ardından tarla koşullarında pirinç üretimine geçildi. Hasat sonrasında bitkinin döngüsünü tamamlayıp ölmesi yerine büyümesini sürdürmesi sağlanarak, aynı kökten ikinci kez pirinç hasadı gerçekleştirildi.

ÇİFTÇİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu yöntemin ticari tarımda yaygınlaşması, üretim maliyetlerinde köklü bir düşüş potansiyeli taşıyor. Her üretim döneminde tarlayı yeniden sürme ve tohum ekme zorunluluğunun ortadan kalkması; tohum, yakıt, iş gücü ve tarım makinesi masraflarını doğrudan azaltacak. Ayrıca bitkilerin toprakta daha uzun süre kalmasıyla kök sistemleri güçlenecek, bu da tarım alanlarındaki toprak erozyonunu yavaşlatarak verimli üst toprağın korunmasına ciddi bir katkı sağlayacak.

Söz konusu uygulamanın yalnızca pirinç ile sınırlı kalmaması planlanıyor. Araştırma ekibi, elde edilen veriler ışığında aynı yöntemi küresel gıda zincirinin temel taşları olan mısır ve soya fasulyesi üzerinde de denemeyi hedefliyor. Teknolojinin endüstriyel tarıma entegrasyonu, farklı iklim koşullarında yapılacak yeni tarla testlerinin sonuçlarına göre netlik kazanacak.