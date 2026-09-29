İngiltere'de küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve tedarik zinciri sorunları akaryakıt krizine yol açtı. Resmi makamların aktardığına göre, ülkenin benzin ve motorin rezervleri 43 günlük kritik bir seviyeye geriledi.

Yaşanan bu düşüşün ardından hükümet, stokların tamamen tükenmesinin önüne geçmek için yeni tedbirler alıyor. Bireysel araç sahiplerinin akaryakıt istasyonlarından alabileceği yakıt miktarına günlük sınırlama getirilmesi planlanıyor. Bu adımla birlikte dağıtımın düzenli yapılması ve olası karaborsa faaliyetlerinin engellenmesi hedefleniyor.

ACİL DURUM ÇALIŞANLARINA ÖNCELİK

Kotalı satış uygulaması sırasında temel kamu hizmetlerinin aksamaması için özel bir planlama yapıldı. Sağlık çalışanları, emniyet personeli, itfaiye ekipleri ve toplu taşıma araçları bu kısıtlamalardan muaf tutulacak. Belirlenen meslek gruplarına sağlanacak bu öncelik sayesinde, kriz döneminde toplumsal düzenin ve temel hizmetlerin korunması amaçlanıyor.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİNİN ETKİLERİ NELER?

Tedarik zincirinde yaşanan bu tür daralmalar, enerji ithalatına bağımlı ülkelerde hızlı tüketim kısıtlamalarını zorunlu kılıyor. Küresel piyasalardaki mevcut dalgalanmaların sürmesi durumunda, benzer kota uygulamalarının enerji yönetimi politikalarında standart bir acil durum önlemi haline gelmesi bekleniyor.