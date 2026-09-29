TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. Eflatun-sarılı kulüp, Dalcı ile anlaşmaya varıldığını resmi olarak duyurdu.

EYÜPSPOR RESMEN AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Dalcı ve teknik ekibine başarı dileğinde bulunularak, “Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

6 HAFTADA 3 PUAN TOPLADI

Eyüpspor, Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamadı. İstanbul temsilcisi, geride kalan 6 haftada yalnızca 3 puan toplayabildi. Bu sonuçların ardından eflatun-sarılı ekip puan tablosunun son sırasında yer aldı.

DALCI İLE ÇIKIŞ ARAYACAK

Takımın başına geçen Mustafa Dalcı’nın öncelikli hedefi, Eyüpspor’un ligdeki kötü gidişatını sonlandırmak olacak. İstanbul temsilcisi, yeni teknik direktörü yönetiminde puanlar toplayarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyecek.