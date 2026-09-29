Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre, 30 Eylül 2026 tarihinde Antalya genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek çalışmalar süresince, belirlenen ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

ALANYA BÖLGESİNDE YATIRIM VE BAKIM

AEDAŞ verilerine göre, Akçatı ve Uğurlu mahalleleri ile Dibektaş Sokak çevresinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması yürütülecek. Aynı saat diliminde Başköy, Beldibi, Fakırcalı ve Çamlıca mahalleleri ile Hopurlu ve Kuzlatan bölgelerinde yeni yatırım faaliyetleri sebebiyle enerji akışı sağlanamayacak. Gündoğmuş ilçesi Çayırözü Mahallesi'nde ise üçüncü şahıs çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

MANAVGAT'TA FARKLI SAAT DİLİMLERİNDE KESİNTİ

Manavgat ilçesinde bakım çalışmaları gün içine yayıldı. Halitağalar, Kadılar, Uzunlar ve Çavuşköy'de 10.00-16.30; Bukluce ve Denizyaka'da 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Bahçelievler, Side (Turgut Reis Caddesi), Emek, Salkım Evler, Ulukapı, Çeltikçi, Yayla ve Şelale bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan kesintiler 13.00'e kadar sürecek. İlçe merkezi ile Ahmetler, Demirciler, Gebece, Karacalar, Kızılağaç, Evrenseki, Denizkent ve Taşağıl gibi mahallelerde ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında kademeli olarak enerji kesintileri planlandı.

BATI VE MERKEZ İLÇELERDEKİ PROGRAM

Aksu ilçesi Macun Mahallesi ile Karaöz, Köseler, Kayadibi, Mandırlar ve Ortaköy'de 09.00-16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirmesi yapılacak. Aynı saat aralığında Demre'nin Gökyazı, Finike'nin Turunçova ve Korkuteli'nin Karakuyu, Leylek, Yakaköy, Çaykenarı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Elmalı ilçesine bağlı Bayındır, Gölova, Macun, Çukurelma, Özdemir ve Gökpınar mahallelerinde ise yeni OG tesisi kurulumu nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

CİHAZ KULLANICILARI İÇİN UYARI

Planlı elektrik kesintileri, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve arıza risklerinin en aza indirilmesi amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde önceden duyuruluyor. Kesinti saatlerinde voltaj dalgalanmalarına karşı hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle sağlık durumu nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan vatandaşların ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan işletmelerin, belirtilen saat aralıkları için gerekli güç kaynağı önlemlerini alması büyük önem taşıyor.