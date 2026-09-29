ALTIN ve gümüş piyasalarında yaşanan sert fiyat hareketleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek gram altın, ons altın ve gümüş için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Memiş, jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasının yıl sonuna kadar değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini ifade etti.

GRAM ALTINDA 6.500-7.000 TL ARALIĞINA DİKKAT

Gram altının yılın ilk dokuz ayında ağırlıklı olarak ons altındaki hareketlerden etkilendiğini belirten Memiş, kısa vadede 6.500-7.000 TL aralığının takip edildiğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar açısından önem taşıdığını belirten Memiş, olası bir ateşkes veya anlaşma haberinin ons altında yeni hareketlere yol açabileceğini ifade etti.

Memiş’in ortaya koyduğu senaryoda ons altında 4.600 dolar seviyesi kritik noktalar arasında yer alırken, gram altında ise 8.000 TL üzerindeki seviyelerin gündeme gelebileceği değerlendirildi.

ALTINDA 1.500 TL’LİK DALGALANMA

Memiş’in paylaştığı rakamlara göre gram altın yıl içerisinde oldukça geniş bir fiyat aralığında hareket etti. Ocak ayına 6.150 TL seviyesinden başlayan gram altın, 28 Ocak’ta 8.157 TL seviyesini gördü. Haziran ayında 5.950 TL’ye kadar gerilerken, ağustos ayında 7.229 TL seviyesinde bulunuyordu.

Güncel seviyenin 6.562 TL civarında olduğunu aktaran Memiş, gram altında 1.000-1.500 TL’lik geniş dalgalanma bantlarının görülebildiğine dikkat çekti.

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK MALİYETİNE DİKKAT

Fiziki altın tarafında işçilik maliyetlerine de değinen Memiş, özellikle düğün hazırlığı yapanların, altın borcu bulunanların ve uzun vadeli birikim amacıyla fiziki altın alanların bu maliyetleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.

Memiş, kısa vadeli fiyat hareketlerinin tek başına yatırım kararlarını belirlememesi gerektiğini savunarak uzun vadeli yaklaşım ve çeşitlendirmenin önemine işaret etti.

GÜMÜŞ İÇİN DE UYARDI

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, altın-gümüş rasyosunun önemini koruduğunu ve kısa vadede gümüşün de altın gibi baskı altında kalabileceğini ifade etti.

Geçmiş dönemlerde görülen yüksek getirilerin gelecekte aynı şekilde tekrarlanacağı düşüncesinin tek başına yatırım kararlarının temelini oluşturmaması gerektiğini vurguladı.

“FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANILMALI”

Memiş, piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların günlük fiyat hareketlerinden çok birikim miktarına ve portföy çeşitlendirmesine odaklanması gerektiğini söyledi.

Yılın son çeyreğinde özellikle jeopolitik gelişmeler, Hürmüz Boğazı’na ilişkin haber akışı, olası ateşkes veya anlaşma gelişmeleri ile Fed’in para politikası kararlarının altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Memiş ayrıca 2027 ve 2028 yıllarında finansal piyasalarda yeni düzenlemeler, vergilendirmeler ve alım-satım süreçlerine ilişkin farklı uygulamaların gündeme gelebileceğini öne sürdü.

İslam Memiş’in açıklamaları piyasa değerlendirmesi niteliğinde olup yatırım tavsiyesi değildir.