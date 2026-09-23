Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde saat 07.16.40'ta ML 2,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9,1 kilometre olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde yayımlanan son deprem verilerinde Ege Denizi'nin yanı sıra Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş ve Erzincan çevresinde de küçük ölçekli sarsıntılar yer aldı.

SİMAV ÇEVRESİNDE ART ARDA SARSINTILAR

Ege Denizi'ndeki depremden önce kayıtlara geçen son sarsıntı saat 06.59.43'te Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerinde bu depremin büyüklüğü ML 1,4, derinliği ise 11,28 kilometre olarak açıklandı. Simav çevresinde saat 06.50.42'de ML 0,8, saat 06.41.27'de ML 1,0 ve saat 06.25.17'de ML 1,8 büyüklüğünde sarsıntılar da kaydedildi.

Malatya'nın Battalgazi ve Kale ilçeleri de sabah saatlerinde AFAD'ın son depremler listesine girdi. Saat 06.46.55'te Battalgazi'de ML 1,4, saat 06.14.31'de Kale'de ML 2,0 ve saat 06.01.12'de yine Kale'de ML 1,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Paylaşılan 23 Eylül verileri içerisinde saat 02.56.23'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi çevresinde kaydedilen ML 2,5 büyüklüğündeki deprem öne çıktı. Ayrıca Göksun çevresinde ML 2,2 ve Erzincan'ın Kemah ilçesi çevresinde ML 2,3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

DEPREM VERİLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Depremler, yer hareketlerini kaydeden sismik gözlem istasyonlarından elde edilen veriler kullanılarak belirleniyor. AFAD'ın sisteminde depremler tarih, saat, konum, derinlik, büyüklük ve büyüklük türü gibi bilgilerle yayımlanıyor. Kurumun teknik dokümanlarında da belirtildiği üzere depremin “büyüklüğü” ile “şiddeti” aynı kavramı ifade etmiyor. Büyüklük aletsel ölçümlere dayanırken, şiddet depremin insanlar, yapılar ve çevre üzerindeki etkileri dikkate alınarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle yalnızca deprem büyüklüğüne bakılarak bir sarsıntının oluşturabileceği etki hakkında kesin değerlendirme yapmak doğru değil. Depremin derinliği, yerleşim alanlarına uzaklığı, yerel zemin koşulları, faylanma özellikleri ve yapıların dayanıklılığı hissedilen sarsıntıyı ve olası etkileri değiştirebiliyor. Küçük büyüklükteki depremler de Türkiye'deki sismik gözlem ağı tarafından kaydedilerek AFAD'ın veri sistemine dahil edilebiliyor.

TÜRKİYE'DE DEPREM TEHLİKESİ NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD'ın Türkiye Deprem Veri Merkezi üzerinden izleniyor. Son depremler sayfasında sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılırken, veriler yeni ölçümler geldikçe güncellenebiliyor. Bu nedenle özellikle gün içindeki son deprem listelerinde yeni kayıtların eklenmesi veya teknik değerlendirmeler sonucunda bazı parametrelerin güncellenmesi mümkün olabiliyor.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

AFAD, deprem sırasında bina içinde bulunanların merdivenlere veya çıkışlara koşmaması, balkon ve pencerelerden uzak durması ve güvenli bir noktada “Çök-Kapan-Tutun” hareketini uygulaması gerektiğini belirtiyor. Açık alanda bulunanların ise binalar, enerji hatları, direkler, ağaçlar ve duvar diplerinden uzaklaşması öneriliyor. Sarsıntının ardından çevre güvenliği kontrol edilmeli, hasarlı yapılara girilmemeli ve resmi kurumların duyuruları takip edilmeli.

HAZIRLIK DEPREM ÖNCESİNDE BAŞLIYOR

Depreme karşı alınabilecek önlemler yalnızca sarsıntı anıyla sınırlı değil. AFAD; devrilebilecek dolap ve benzeri eşyaların sabitlenmesini, aile bireyleriyle afet planı hazırlanmasını, toplanma alanlarının önceden öğrenilmesini ve temel ihtiyaçların bulunduğu afet ve acil durum çantasının hazır tutulmasını öneriyor. Yapısal güvenlik açısından ise binaların ilgili mevzuata uygunluğu ve dayanıklılığı, deprem riskinin azaltılmasında temel unsurlar arasında bulunuyor.

23 Eylül 2026 saat 07.58 itibarıyla aktarılan kayıtlar günün belirli bir bölümündeki verileri yansıtıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan deprem listeleri gün boyunca yeni sarsıntılarla güncellenebildiğinden, en güncel büyüklük, derinlik ve konum bilgilerinin kurumların resmi deprem takip sistemlerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.