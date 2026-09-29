Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, mutfaklarda yapılan kışlık gıda hazırlıklarında dikkat edilmesi gereken hayati kurallar masaya yatırıldı.

Etkinliğe, büyükşehir destekli kooperatiflerde denetmen olarak görev yapan Gıda Mühendisi Meltem Uz ve Sosyolog Havane Üzülen katıldı. Katılımcı kadınlara salça, tarhana, turşu, reçel ve çeşitli sosların yapım aşamaları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

UFAK HATALAR AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Hazırlık öncesi, sırası ve sonrasında uyulması gereken hijyen kurallarını aktaran Gıda Mühendisi Meltem Uz, saklama koşullarındaki teknik detaylara dikkat çekti. Uz'un aktardığı bilgilere göre, geleneksel yöntemlerle evde üretilen gıdalarda gözden kaçan ufak ihmaller ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Özellikle konserve ve sos yapımında kavanozların tam sterilize edilmemesi veya vakumlamanın eksik yapılması durumunda ciddi gıda zehirlenmesi riskleri ortaya çıkabiliyor. Doğru sıcaklıkta muhafaza edilmeyen kışlık ürünler, hem besin değerini kaybediyor hem de insan sağlığını tehdit eden zararlı mikroorganizmalar üretebiliyor.

Etkinlik sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Uz, temel amaçlarının evlerde yapılan kışlık hazırlıkları mühendislik perspektifiyle değerlendirerek kadınları gıda güvenilirliği konusunda doğru yönlendirmek olduğunu ifade etti.