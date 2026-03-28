Günümüzde "gerçek suç" (true crime) dosyaları popülerliğini korurken, hiçbir hikaye Walburga "Dolly" Oesterreich'in tavan arasında sakladığı sır kadar tuhaf olamaz. Los Angeles sosyetesinin "Kraliçesi" olarak bilinen Dolly, sadece bir cinayet zanlısı değil, aynı zamanda neredeyse on yıl süren akılalmaz bir aldatma hikayesinin başrolüydü.

TAVAN ARASINDAKİ GİZLİ YAŞAM: 10 YIL SÜREN ESARET

Otto, tam 10 yıl boyunca tavan arasındaki daracık bir bölmede yaşadı. Fred işe gittiğinde aşağı inip ev işlerini yapıyor, Dolly ile vakit geçiriyor; Fred eve döndüğünde ise tavan arasındaki hücresine çekilip sessizce bilim kurgu hikayeleri yazıyordu. İşin en ilginç yanı, Oesterreich çifti Los Angeles'a taşınmaya karar verdiğinde, Dolly'nin yeni evi özellikle "tavan arası olan" evlerden seçmesiydi. Otto, yeni evin tavan arasına da gizlice yerleşti ve bu çarpık düzen yıllarca devam etti.

KANLI GECE: TAVAN ARASINDAN GELEN ÖLÜM

22 Ağustos 1922 gecesi, Fred ve Dolly arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Tavan arasından gelen sesleri duyan ve sevgilisinin tehlikede olduğunu sanan Otto, elinde iki tabancayla aşağı indi. Çıkan arbedede Fred Oesterreich hayatını kaybetti. İkili, olayı bir "soygun" gibi göstermek için dâhice bir plan yaptı. Otto, Dolly'yi dışarıdan kilitli bir dolaba kapattı, paraları ve mücevherleri yanına alarak tavan arasındaki sığınağına geri döndü. Polis geldiğinde Dolly'yi dolapta kilitli buldu ve suçun dışarıdan gelen hırsızlar tarafından işlendiğine ikna oldu.

SIR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cinayetin üzerinden sekiz yıl geçmişti. Dolly, bu süreçte avukatı Herman Shapiro ile yeni bir ilişkiye başladı. Ancak vicdan azabı mı yoksa dikkatsizlik mi bilinmez; Dolly, yıllar önce çalındığını iddia ettiği elmas saati avukatına hediye edince şüphe okları üzerine çevrildi. Sonunda Dolly, hapse girdiğinde avukatına tavan arasında bir "üvey kardeşi" olduğunu ve ona bakması gerektiğini itiraf etti. Avukat tavan arasına girdiğinde ise karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu: Solgun, zayıf ama canlı bir adam orada bekliyordu.