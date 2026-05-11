Sinop merkez ilçesine bağlı Hacıoğlu köyü Meşedağı mevkisinde faaliyet gösteren Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle ağır yaptırımlarla karşılaştı. Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda, tesisten sızan çöp sularının doğaya karıştığı tespit edilerek 1 milyon 678 bin 244 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların şikayetleri üzerine ilk olarak 30 Ocak tarihinde incelenen tesise, kirlilik bulguları sebebiyle 839 bin 122 TL ceza kesilmişti. Ancak bölgeden gelen yeni ihbarları değerlendiren ekipler, 23 Nisan tarihinde gerçekleştirdikleri ikinci denetimde kirliliğin devam ettiğini raporladı. İhlalin tekrarlanması nedeniyle ceza miktarı yetkililerce iki katına çıkarıldı.

SUÇ DUYURUSU VE TEKNİK İYİLEŞTİRME

Sinop Sahil Belediyeler Birliği bünyesinde işletilen tesisin yönetimi hakkında, idari para cezasının yanı sıra Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, doğal yaşamın korunması amacıyla saha denetimlerinin aralıksız süreceği vurgulandı. Öte yandan, birliğin kirlilik sızıntısını durdurmak için tesiste teknik iyileştirme çalışmalarına başladığı ve sürecin yetkililerce anlık takip edildiği aktarıldı.

ALANYA VE KIYI BÖLGELERİ İÇİN EMSAL

Karadeniz'in önemli sahil kentlerinden Sinop'ta uygulanan bu üst düzey yaptırım, çevre mevzuatının tavizsiz işletildiğini gösteriyor. Alanya gibi doğa ve deniz turizminin merkeze alındığı ilçelerde de katı atık yönetiminin ve sızıntı sularının kontrolünün ne derece kritik olduğu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Çevre Bakanlığı'nın kirlilik ihlallerinde taviz vermemesi, Türkiye genelindeki tüm sahil ve turizm bölgelerindeki tesisler için önemli bir pratik uyarı niteliği taşıyor.