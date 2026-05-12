Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan resmi verilere göre, Antalya genelinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında 13 Mayıs 2026 tarihinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek yapılacak olan mesailerden, Alanya başta olmak üzere toplam 11 ilçe etkilenecek.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya ilçesinde kesintiler, hem gece hem de gündüz saatlerinde farklı bölgeleri kapsayacak şekilde planlandı. Gece 01.00 ile 06.00 saatleri arasında Büyükhasbahçe, Hacet, Kadıpaşa, Küçükhasbahçe, Saray, Sugözü ve Şekerhane mahallelerinde enerji akışı durdurulacak. Bu kesinti aynı zamanda Hatıplar, Talat Efendi, Çalış, Özcan Yıkanmışlar sokakları ile 502, 504, 610 ve 1202 numaralı sokakları, Alaiye ve Takavit Amat bölgelerini de kapsayacak.

Gündüz saatlerinde ise kırsal kesimde yer alan Çamlıca Mahallesi'nde altyapı iyileştirmesi yürütülecek. Çamlıca Mahallesi Lortlar Sokak ve çevresinde, sabah 09.00'dan öğleden sonra 16.00'ya kadar yatırım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek.

ŞEHİR MERKEZİNDE GECE KESİNTİSİNE DİKKAT

Alanya'nın ticari ve sosyal yoğunluğunun en yüksek olduğu Saray, Şekerhane ve Kadıpaşa gibi merkez mahallelerinde kesintinin gece saatlerine (01.00 - 06.00) alınması, günlük yaşamın asgari düzeyde etkilenmesini sağlayacak. Ancak bu durum, gece faaliyet gösteren işletmeler ve evlerindeki hassas elektronik cihazları sürekli prize takılı olan vatandaşlar için önem taşıyor. Olası voltaj dalgalanmalarına karşı beyaz eşya ve donanımların korunması amacıyla önlem alınması tavsiye ediliyor.

ANTALYA'NIN DİĞER İLÇELERİNDEKİ DURUM

TEİAŞ ve AEDAŞ koordinasyonunda yürütülen altyapı iyileştirmeleri, Alanya'nın yanı sıra Aksu, Kepez, Muratpaşa, Serik, Demre, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Kumluca ve Manavgat ilçelerindeki belirli mahalleleri de kapsıyor. Aksu, Kepez ve Muratpaşa'nın bazı bölümlerinde 01.00 ile 06.00 saatleri arasında geniş çaplı TEİAŞ çalışmaları yürütülürken, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı Köyü de bu eş zamanlı gece kesintisinden etkilenecek.

Komşu ilçe Gazipaşa'da Pazarcı Mahallesi 10025

Sokak, Uğur Mumcu 3 bölgesi ile Doğanca Mahallesi Merkez Sokak çevresinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacak. Manavgat'ta ise Hatipler ve Ilıca mahallelerinde Muhtar Mehmet Uslu Caddesi başta olmak üzere çeşitli sokaklarda aynı saat diliminde enerji kesintisi uygulanacak. Demre, Kaş, Kemer ve Kumluca ilçelerinde de belirlenen mahalle ve sokaklarda gün boyu sürecek altyapı mesaisi planlandı.