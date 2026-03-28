Küresel piyasalarda her dönemin en "güvenli limanı" olarak nitelendirilen altının son günlerdeki aşağı yönlü hareketliliği sürerken, sosyal medyada patlak veren akılalmaz bir yatırım kararı gündeme bomba gibi düştü. Özellikle gayrimenkul ve döviz hareketliliğinin kalbi olan Alanya’daki yatırımcıların da büyük bir merakla izlediği olayda, bir vatandaşın oturduğu evi satarak tüm parayı altına gömdüğü iddia edildi.

RİSKLİ KARARLA KİRAYA TAŞINDI

Evli ve iki çocuk babası olduğu belirtilen şahsın, barındığı çatıyı elden çıkarıp tam 1 kilogram altın alması şok etkisi yarattı. Bu inanılmaz hamlenin hemen ardından ailesini de alarak kiralık bir daireye taşınan adamın, altının yeniden tırmanışa geçeceği inancıyla böyle büyük bir maddi kumar oynadığı öğrenildi. Gayrimenkulün en değerli yatırım araçlarından biri sayıldığı Alanya pazarında dahi dilden dile dolaşmaya başlayan bu gelişme, yatırım hırsının ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi.

UZMANLARIN 2026 BEKLENTİSİ TETİKLEDİ

Mevcut düşüş trendine rağmen piyasa analistleri, altın kurlarında 2026 yılının sonuna doğru çok ciddi bir sıçrama yaşanabileceğini ifade ediyor. Yıl boyunca sert dalgalanmaların, ani iniş ve çıkışların yaşanabileceği uyarısı yapılsa da, ekonomi uzmanlarının birleştiği asıl nokta altının "uzun vadede kesinlikle kazandıracağı" yönünde. Bütün mal varlığını tek bir kaleme bağlayan vatandaşın da uzmanların işaret ettiği bu uzun vadeli tabloya güvenerek böylesine sarsıcı bir riski göze aldığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYAYA REST: 1-2 YIL İÇİNDE 4 EV ALACAĞIM

Sahip olduğu evi satıp kiraya çıkan adamın hikayesi internette yayılınca, birçok kullanıcı bu hamleyi alaycı yorumlarla eleştiri yağmuruna tuttu. Ancak gelen tepkilere sert çıkan ve kararının arkasında duran vatandaşın yanıtı çok daha iddialı oldu. Kendisiyle dalga geçenlere zamanı gelince cevap vereceğini vurgulayan şahsın, "Dalga geçenleri ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum" diyerek tüm eleştirilere adeta meydan okuduğu öne sürüldü.