Adana'nın Kozan ilçesinde kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik eşiğe inen Kozan Barajı, artan yağışların ardından yeniden doldu. Yerel kaynakların aktardığına göre, geçtiğimiz yıl yüzde 7 seviyelerine kadar gerileyen barajdaki su oranı, güncel ölçümlerle yüzde 84 seviyesine ulaştı.

Bölgedeki üreticiler, su seviyesindeki artışın hem tarımsal sulama hem de hayvancılık faaliyetleri için büyük bir rahatlama sağladığını bildirdi. Çatlamış toprakların yerini yeşil meralara bıraktığı bölgede hayvancılıkla uğraşan Mehmet Güleç, geçen yıl hayvanları beslemekte zorlandıklarını ancak bu yıl meralarda bolca ot bulunduğunu ifade etti.

TARIMSAL ÜRETİMDE BEKLENTİLER

Baraj çevresindeki ekosistem, su miktarının artmasıyla birlikte hızla toparlanma sürecine girdi. Kurak geçen önceki sezonun ardından gelen yüksek doluluk, bölge halkının tarımsal üretim planlamalarına doğrudan yansıdı. Çiftçiler, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bu yıl bahçelerde ve tarlalarda sulama sıkıntısı yaşanmayacağını öngörüyor.

AKDENİZ HAVZASI VE ALANYA İÇİN OLASI YANSIMALARI

Adana'daki bu hidrolojik toparlanma, benzer iklim koşullarını paylaşan geniş Akdeniz tarım havzasında yakından takip ediliyor. Özellikle Alanya gibi muz, avokado ve tropikal meyve üretiminin su kaynaklarına bağımlı olduğu ilçelerde, bölgesel yağış rejimlerinin barajlara etkisi tarımsal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Kozan Barajı'ndaki yüzde 84'lük seviye, Akdeniz genelinde yeraltı su rezervlerinin beslenmesi ve kuraklık endişelerinin azalması adına olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.