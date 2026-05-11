19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, öğrenciler, veliler ve çalışanlar tatil planlarını netleştirmeye başladı. Özellikle Antalya, Alanya ve çevresinde hafta başı seyahat veya kısa tatil planı yapan vatandaşlar, 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününün yarım gün tatil olup olmadığını araştırıyor.

2026 yılı resmi tatil takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü tatil değil. Okullarda dersler tam gün devam edecek, kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenini sürdürecek. Sosyal medyada yer alan “yarım gün tatil” iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor.

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR AÇIK OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 18 Mayıs tarihinde herhangi bir yarım gün veya idari izin uygulaması bulunmuyor. Öğrenciler derslerine normal şekilde devam edecek, öğretmenler ve okul personeli de tam gün görev yapacak.

Bankalar, noterler, sağlık kuruluşları ve diğer kamu hizmetleri de 18 Mayıs Pazartesi günü olağan çalışma saatlerinde hizmet verecek.

19 MAYIS 2026 SALI GÜNÜ RESMİ TATİL

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2026 yılında salı gününe denk geliyor. Bu nedenle yalnızca 19 Mayıs günü resmi tatil olarak uygulanacak.

Bu yıl tatil hafta sonuyla birleşmediği için otomatik olarak uzun tatil oluşmuyor. Uzun bir tatil yapmak isteyen çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü için yıllık izin kullanması gerekiyor.

TATİL PLANI YAPANLAR İÇİN KRİTİK DETAY

Antalya ve Alanya’da kısa bir sahil kaçamağı planlayan vatandaşlar için 2026 yılında 19 Mayıs tatili yalnızca bir günle sınırlı kalacak. Bu nedenle birçok kişi planlarını sadece salı gününe göre şekillendiriyor.

Özetle, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yarım gün tatil olmayacak. Okullar, kamu kurumları ve iş yerleri normal çalışma düzenine devam edecek. Resmi tatil yalnızca 19 Mayıs Salı günü uygulanacak.