Türkiye genelinde hızla yayılan hobi bahçesi ve konteyner ev uygulamaları için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasını önlemeyi hedefleyen taslakta, özellikle kaçak yapılaşmaya karşı ağır yaptırımlar öne çıkıyor.

Hazırlanan düzenleme taslağına göre, tarımsal niteliği bulunan arazilerin bölünerek hobi bahçesi adı altında satışa sunulmasının önüne geçilecek. Özellikle son yıllarda Antalya, Alanya ve çevresindeki tarım arazilerinde artan konteyner ev ve tiny house yerleşimleri nedeniyle denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor.

KOOPERATİF ÜZERİNDEN SATIŞLARA ENGEL GELİYOR

Taslağın en dikkat çeken maddelerinden biri, kooperatif sistemi üzerinden yapılan hisseli satışlara yönelik oldu. Düzenlemeye göre, imar planlarında “tarımsal alan” olarak geçen arazilerin kooperatifler aracılığıyla parçalanarak satılması engellenecek.

Böylece tarım arazilerinin küçük parsellere ayrılıp fiilen konut alanına dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

VALİLİKLER DOĞRUDAN MÜDAHALE EDEBİLECEK

Mevcut uygulamada çoğunlukla şikayet üzerine yapılan denetim sistemi de değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte valiliklere, herhangi bir ihbar beklemeden kaçak yapılaşmayı resen inceleme yetkisi verilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda tarım arazileri üzerindeki konteyner evler, prefabrik yapılar ve kaçak hobi bahçeleri doğrudan incelemeye alınabilecek.

METREKARE BAŞINA 2 BİN 500 TL CEZA

Taslakta yer alan yaptırımlar arasında en dikkat çekeni ise para cezaları oldu. Tarım arazisinin yapısını bozduğu tespit edilen kaçak yapı sahiplerine metrekare başına 2 bin 500 TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca kaçak yapıların kaldırılması için arazi sahiplerine 2 ay süre verilecek. Bu süre içinde kaldırılmayan yapılar ise kamu kurumları tarafından yıkılacak ve oluşan tüm masraflar arazi sahibinden tahsil edilecek.

ELEKTRİK VE SU ABONELİKLERİ İPTAL EDİLECEK

Düzenleme sadece yapılaşmayı değil, altyapı hizmetlerini de kapsıyor. Kaçak olduğu belirlenen hobi bahçeleri ve konteyner evlere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek.

Mevcut aboneliklerin ise 1 ay içinde iptal edilmesi istenecek. Kurallara aykırı şekilde bağlantı sağlayan kurumlara da 100 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN YENİ KORUMA DÖNEMİ

Yetkililer, düzenlemenin temel amacının verimli tarım arazilerini korumak olduğunu belirtiyor. Özellikle büyükşehirlerin çevresinde hızla artan kaçak konteyner ev ve hobi bahçesi projeleri nedeniyle tarımsal üretim alanlarının daraldığına dikkat çekiliyor.

Hazırlanan taslağın kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.