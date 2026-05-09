Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bitki sanatçılarını bir araya getirdi. İki gün sürecek etkinlikte, yetiştirilmesi büyük sabır gerektiren minyatür ağaçlar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, kökeni yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Çin'deki Penjing geleneğinden doğan bonsai sanatı, Japonya'da estetik bir forma kavuşarak günümüze ulaştı. Kocaeli'deki etkinlikte sanatçılar, bu köklü geçmişin yansıması olan eserlerini sergilerken, bonsainin sadece bir süsleme değil, doğa ile uyum felsefesi olduğunu anlattı.

FİYATLARI 1 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İzmir'den sempozyuma katılan bonsai sanatçısı Arsen Uzun, 30-35 senedir bu alanla ilgilendiğini aktardı. 1990'lı yıllarda izlediği Karate Kid filminden etkilenerek bu sanata yöneldiğini belirten Uzun, bir ağacı bonsai seviyesine getirmenin onlarca yıl aldığını ifade etti. Uzun, "Ağaçlarımız 500 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor" diyerek eserlerin maddi değerine ve harcanan emeğe dikkat çekti.

Etkinliğe katılan bir diğer isim Recep Çelimli ise bonsai sanatıyla 2007 yılında tanıştığını bildirdi. Yaklaşık 19 yıldır bu hevesi sürdüren Çelimli, ağacın form yapısına göre genellikle 3-5 yıl içinde sonuç alınabildiğini açıkladı. Çelimli, doğadan alınan zeytin ağaçlarının daha hızlı form tuttuğunu, tohumdan yetiştirme sürecinin ise oldukça uzun sürdüğünü kaydetti.

ALANYA'DAKİ BİTKİ MERAKLILARI İÇİN ALTERNATİF

Alanya gibi tropikal meyve ve egzotik bitki yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgelerde, tarımsal üretim kadar estetik botanik sanatları da kamuoyunun ilgisini çekiyor. Özellikle turizm kentinde balkon ve bahçe düzenlemelerine önem veren yerleşik yabancılar ile yerel halkın, bonsainin gerektirdiği disiplini alternatif bir hobi olarak yakından takip ettiği değerlendiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, sempozyumda yaptığı açıklamada kültürel etkinliklere verdikleri önemi vurguladı. Abiş, büyük işlerin küçük dokunuşlarla şekillendiğini belirterek, şehirlerin de bu estetik anlayışla geliştiğini ifade etti.