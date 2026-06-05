Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen operasyonun bilançosunu paylaştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, milyarlarca liralık yasa dışı para trafiği gün yüzüne çıkarıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ilk soruşturma kapsamında 27 ilde harekete geçildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bahis ağlarında kullanılan 193 milyar 367 milyon TL'lik bir işlem hacmi belirlendi. Bu devasa ağın parçası olduğu değerlendirilen 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek adli işlem başlatıldı.

ELEKTRONİK ÖDEME KURULUŞUNA İNCELEME

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü diğer soruşturma ise dijital ödeme sistemlerinin suistimalini gözler önüne serdi. Sadece 2024 yılı içerisinde 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaşan bir elektronik para ve ödeme kuruluşu mercek altına alındı. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

YASA DIŞI BAHİSİN EKONOMİK BOYUTU NEDİR?

Tespit edilen 193 milyar lirayı aşan işlem hacmi, sanal kumar ve yasa dışı bahis organizasyonlarının ulaştığı devasa ekonomik büyüklüğü çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. MASAK ve T.C. Merkez Bankası'nın dijital para transferleri ile elektronik ödeme kuruluşları üzerindeki sıkı denetimlerinin, suç gelirlerinin sistem içine sokulmasını engellemede kritik bir rol oynadığı ifade ediliyor.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde çalıştıklarını aktardı. Toplumu, aile yapısını ve gençleri hedef alan sanal kumar yapılanmalarına karşı yürütülen mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.