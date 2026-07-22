Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'da 22 Temmuz Çarşamba günü bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Özellikle akışın yenilenmemesi, giriş yapılamaması ve uygulamanın zaman zaman hata vermesi nedeniyle kullanıcılar sosyal medya ve arıza takip platformlarına yöneldi.

Instagram çöktü mü?

Şu ana kadar Meta tarafından Instagram'da genel bir kesinti yaşandığını doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcı bildirimlerini takip eden Downdetector verilerine göre, gün içerisinde Instagram ile ilgili hata bildirimlerinde artış gözlendi. En fazla bildirilen sorunlar ise akışın yüklenmemesi, uygulama hataları ve oturum açma problemleri oldu.

Instagram neden açılmıyor?

Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcıların karşılaşabileceği başlıca nedenler şunlar olabilir:

Sunucu kaynaklı geçici kesintiler

Bölgesel internet erişim sorunları

Uygulamanın güncel olmaması

Mobil internet veya Wi-Fi bağlantısındaki problemler

Cihaz önbelleği ya da uygulama kaynaklı hatalar

Sorunun platform genelinde yaşanıp yaşanmadığını anlamak için farklı internet bağlantılarıyla deneme yapmak veya Downdetector gibi arıza takip servislerini kontrol etmek faydalı olabilir.

Sorun yaşanıyorsa ne yapılabilir?

Instagram açılmıyorsa şu adımlar denenebilir:

Uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açın.

İnternet bağlantınızı kontrol edin.

Uygulamanın güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Telefonu yeniden başlatın.

Bir süre bekleyerek tekrar giriş yapmayı deneyin.

Meta'nın resmi kanallarından yapılacak olası açıklamalar ve hizmet durumuna ilişkin güncellemeler, sorunun kaynağını netleştirecektir. Mevcut durumda kullanıcı raporları bulunsa da platform genelinde doğrulanmış kapsamlı bir kesinti açıklanmış değil.