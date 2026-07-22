TÜVTÜRK, araç sahiplerini internet üzerinden sunulan sahte muayene randevusu hizmetlerine karşı uyardı. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, randevu işlemleri yalnızca kurumun kendi kanalları üzerinden ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonuyla hizmet veren kurum, son dönemde artan dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekti. Araç muayene randevusu veya işlem ücreti adı altında telefon, kısa mesaj, e-posta ve çeşitli dijital platformlar üzerinden gelen ödeme taleplerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

RANDEVULAR NEREDEN ALINMALI?

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlem yaptıkları internet adreslerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini aktardı. Araç sahipleri, muayene randevularını e-Devlet Kapısı, TÜVTÜRK resmi internet sitesi, çağrı merkezi veya istasyonlarda bulunan kiosklar aracılığıyla hiçbir ücret ödemeden oluşturabiliyor. Kurumun bu hizmet için başka hiçbir platform veya aracı şirketle işbirliği bulunmuyor.

SAHTE SİTELER NASIL ANLAŞILIR?

Arama motorlarında üst sıralarda çıkan bağlantıların her zaman resmi site olmadığı biliniyor. Kullanıcıların dijital dolandırıcılığa maruz kalmamak için adres çubuğunda resmi uzantıları teyit etmesi büyük önem taşıyor. Gerçek sistemde araç muayene ücreti randevu aşamasında çevrimiçi olarak değil, yalnızca istasyonlardaki gişelerde işlem sırasında tahsil ediliyor. Şüpheli ödeme talepleriyle karşılaşan araç sahiplerinin durumu TÜVTÜRK'e veya yetkili makamlara bildirmesi isteniyor.