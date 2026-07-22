Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 15.20 sıralarında Alanya Çevre Yolu'nun Çıplaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen yarı çıplak bir kişi, çevre yoluna çıkarak araç trafiğinin bulunduğu şeritlerde yürümeye başladı.

Şahsı fark eden sürücüler hızlarını düşürerek olası bir kazanın önüne geçmeye çalışırken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Yaşananlar nedeniyle bazı sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın yol üzerinde yürüdüğü ve araçların kontrollü şekilde ilerlediği görüldü.

Şahsın neden çevre yoluna çıktığı ve olayın ardından ekipler tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.