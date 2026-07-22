Edinilen bilgiye göre, Dim Vadisi'nde yürütülen doğal gaz altyapı çalışmaları kapsamında boru hattı döşeme işlemleri sırasında yolun çeşitli noktalarında ciddi deformasyonlar meydana geldi. Özellikle ağır iş makinelerinin çalışması nedeniyle bozulan asfalt, zaman içerisinde daha da kötü bir hale gelirken, yolu kullanan sürücüler ve mahalle sakinleri uzun süre mağduriyet yaşadı.

Dim Vadisi'nde bulunan 12 kırsal mahalleye ulaşımın sağlandığı güzergâhta oluşan çukurlar ve bozuk zemin, hem sürüş güvenliğini olumsuz etkiledi hem de araçlarda mekanik arızalara neden oldu. Günlük olarak yolu kullanan vatandaşlar, özellikle kış aylarında ve yoğun trafik saatlerinde büyük zorluk yaşadıklarını dile getirirken, sorunun çözülmesi için uzun süredir yetkililere çağrıda bulunuyordu.

İki yıllık bekleyiş sona erdi

Yaklaşık iki yıl boyunca devam eden sorun, yapılan çalışmaların ardından çözüme kavuştu. Yolun onarılmasıyla birlikte ulaşım yeniden güvenli ve konforlu hale gelirken, bölge halkı da yaşanan gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Dim Vadisi sakinleri, özellikle kırsal mahalleler arasında ulaşımın büyük ölçüde bu yol üzerinden sağlandığını belirterek, yolun eski haline getirilmesinin hem günlük yaşamı hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ulaşımını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Mahalle temsilcisinden teşekkür

Dim Vadisi mahallelerinden Uzunöz Mahallesi CHP Mahalle Temsilcisi Mustafa Sanay da sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yolun yaklaşık iki yıldır bozuk durumda olduğunu belirten Sanay, çözüm sürecine katkı sunan yetkililere teşekkür etti.

Sanay, "Bu konuda son olarak Alanya Kaymakamımız Sayın Şakir Öner Öztürk ve Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik'ten yardım istedik. Kendileri konuyla yakından ilgilenerek sorunun kısa sürede çözülmesini sağladılar. Biz de başta Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ulaşım daha güvenli hale geldi

Yolun yenilenmesiyle birlikte sürücüler artık daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecek. Bölge halkı, benzer altyapı çalışmalarında oluşabilecek hasarların daha kısa sürede giderilmesini temenni ederken, yapılan onarımın Dim Vadisi'ndeki ulaşım kalitesini önemli ölçüde artırdığı ifade edildi. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Dim Vadisi'nde yolun yeniden kullanıma uygun hale gelmesi, bölge turizmi açısından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. (Mehmet TUNÇ)